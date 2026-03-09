前飛輪海汪東城遭爆變臉疑耍大牌　強硬切割與前隊友炎亞綸CP恩怨

前飛輪海成員汪東城近日是非不斷！先被爆在機艙「變臉」兼趕人走，深陷耍大牌疑雲；還有他與昔日隊友炎亞綸長達十年的「CP恩怨」亦再度升級。



汪東城近日被爆疑似耍大牌。（微博@汪東城）

由汪東城、吳尊、炎亞綸及辰亦儒組成的台灣偶像組合「飛輪海」，自2005年出道後吸納大批粉絲。（網上圖片）

汪東城疑耍大牌

近日網上流傳一段針對汪東城的爆料，有自稱「空姐學生」的網民在評論區指控汪東城於飛機上耍大牌，指他「在外面跟粉絲接機的表現的特別友好，但是粉絲離開就變臉」。爆料者更聲稱其老師的同事曾上前索取簽名，結果「給我們老師同事趕出去了」，並對比同團的吳尊「脾氣挺好的，要了就給了，挺親切的，沒耍大牌啥的」。此番言論隨即在各大社交平台掀起熱議，不少網民對爆料真實性持懷疑態度，認為飛機是藝人休息空間，不應被打擾。

網民爆料汪東城耍大牌。（網上圖片）

汪東城強硬切割炎亞綸糾葛

除了耍大牌爭議，汪東城與前隊友炎亞綸的「CP糾葛」亦再度升級。事件起因於汪東城近期主動刪除社交平台上與炎亞綸相關的CP話題標籤，此舉引起部分極端粉絲不滿，指責汪東城「既利用CP熱度又急於切割關係」。

汪東城近期主動刪除社交平台上與炎亞綸的CP話題標籤，強硬切割與炎亞綸的糾葛。（網上圖片）

工作室發聲明怒斥不實言論

面對輿論的發酵，汪東城工作室早前透過法律途徑作出反擊。聲明中嚴正指出近日發現有部分網絡用戶透過微博、抖音、小紅書等平台，惡意捏造並散播針對汪東城的侮辱性、誹謗性言論，工作室已委託律師全權處理維權事宜。警告相關用戶立即停止侵權並刪除內容，否則將採取法律手段追究到底，試圖徹底終結這段糾纏逾十年的「東綸」紛爭。