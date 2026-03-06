戲劇天王爆心血管塞七成　醫警告「不能拖」　雙腳受牽連需坐輪椅

78歲歌仔戲天王葉青2年前因左腳骨裂坐輪椅，同年底出版自傳《歌仔戲千面戲王葉青》時英姿煥發現身，不料農曆年前因身體不適做斷層掃描，發現心臟血管堵塞嚴重，醫生提醒：「妳不能再拖！」於是她乖乖在台灣北醫動手術裝上3根支架，還把抽了60年的菸給戒了。



葉青吃素2年，身高166cm的她因此瘦到53kg，而裝支架後體重再跌到50kg，在家休養中。她坦言雙腳受到心臟毛病牽連，醫生建議「盡量不要走路」，於是又坐回輪椅，40多年的影友會會長常會推著她趴趴走。

葉青不是愛渲染病情的人，雲淡風輕笑說：「心臟病祖傳的啦。」透露2年前新書記者會其實人就有點不舒服，沒想到心臟血管3條塞了1條，那條塞了7成。不必全身麻醉就能裝心臟支架，但葉青被問過程時依舊豪邁：「只有大腿痛了一下下！」倒是有問醫生：「跟我抽煙有關嗎？」醫生回：「怎麼會沒有關係！」於是她當機立斷說戒就戒，畢竟命比較重要。

其實葉青20多年前就因為「一場意外」戒酒，當時和一位曾教授聚餐，因為正在拍戲不宜飲酒，就以「我戒酒了」當理由婉拒，沒想到後來曾教授碰到報社記者，就把「葉青戒酒」說出去上了新聞。葉青有她的堅持：

當一個藝人講話要算話，就像如果對外說不演了，就不能又跑出來演一樣。

葉青才剛榮獲2026年第67屆榮譽中國文藝獎章戲劇類《終身成就獎》，5月4日將現身領獎。能領到這個大獎，她謙稱「有負擔」，因自覺沒到那個程度。葉青從18歲就出道拍電影， 1969年後以歌仔戲反串小生聞名，演了32年之久，憑英氣又略顯憂鬱的扮相風靡無數粉絲，當紅時只要戲一播出，被形容「全台的婆婆媽媽都丟下鍋鏟、拋夫棄子追隨」。

