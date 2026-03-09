「港姐殺手」移居多年遇強敵大爆搶妻插曲　老婆被嫩男當面搭訕

前TVB男星鄧健泓與老婆石詠莉移居加拿大3年，生活平穩溫馨。日前兩人結束於卡加利與李婉華合作的音樂會後，在YouTube直播中大爆音樂會後驚險又好笑的「搶妻」插曲。



鄧健泓與老婆石詠莉在YouTube直播中大爆「搶妻」插曲。（影片截圖）

嫩男於電梯公然攞石詠莉IG

鄧健泓憶述音樂會結束後回酒店電梯時，遇上一位樣貌不俗的加拿大「小鮮肉」嫩男，對方疑帶醉意，竟當面無視鄧健泓，直衝向石詠莉展開熱情攻勢！鄧健泓形容當時嫩男未能出示房卡，卻死跟兩人入電梯，隨即認出石詠莉並搭訕問道：「等等！你是不是剛才在台上的那個女生？」隨後更進一步進攻：「你有Instagram嗎？」石詠莉當時雖然覺得奇怪，但仍禮貌地告知帳號，鄧健泓笑言當時感覺到對方的熱情已令場面變得微妙。

石詠莉俾嫩男搭訕攞IG。（石詠莉IG圖片）

鄧健泓霸氣亮出人夫身份

眼見老婆被搭訕，鄧健泓即時「護妻雷達」全開，石詠莉隨即指著身旁的鄧健泓向嫩男介紹：「他是我老公。」嫩男聞言極度震驚，驚呼：「What?!」鄧健泓更趁機「補刀」霸氣幽默反問：「你是不是也想要我的Instagram？」令對方尷尬得不知所措。石詠莉笑指對方可能沒想到她已39歲，鄧健泓則霸氣護妻，成功KO情敵。

鄧健泓霸氣護妻成功KO情敵。（鄧健泓IG圖片）

鄧健泓「港姐殺手」變深情好老公

回顧兩人情路，曾被封為「港姐殺手」的鄧健泓自2017年與石詠莉結婚後浪子回頭。去年12月兩人剛慶祝結婚8周年「陶婚」，鄧健泓在社交平台有感而發，直言「男人要成就另一半，簡單點就是要令你的另一半快樂」，並承諾會將最好的都給老婆。自2022年移民加拿大後，鄧健泓主攻幕後製作，事事以妻為先，由昔日「雜食王」變成今日的模範人夫。

鄧健泓與石詠莉結婚8年。（鄧健泓IG圖片）

曾被封為「港姐殺手」的鄧健泓自2017年與石詠莉結婚後浪子回頭。（鄧健泓IG圖片）