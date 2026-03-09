李帝勳粉絲見面會2026香港｜門票優先/公售攻略+購票連結+座位表

大熱韓劇「模範的士3」人氣男星李帝勳為了慶祝入行20周年，《 LEE JE HOON - 20th ANNIVERSARY IN HONG KONG》粉絲見面會將於2026年4月30日（星期四） 7:00PM在旺角麥花臣場館舉行，屆時門票會在栢圖娛樂Patotix優先開賣，並會在Cityline公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



人氣男星李帝勳《 LEE JE HOON - 20th ANNIVERSARY IN HONG KONG》粉絲見面會海報（Facebook@栢圖娛樂 Pato Entertainment）

李帝勳粉絲見面會2026香港 | 詳情

見面會日期：2026年4月30日（星期四）

見面會時間：晚上7:00PM

見面會地點：旺角麥花臣場館

門票價錢：$1799 / $1299 / $899

優先訂票平台：栢圖娛樂 Patotix

＊香港站全場觀眾均可參予擊掌會和獲取數碼簽名海報，部分幸運兒更有機會得到下列福利：迷你訪談；1對1、1對4、1對8、1對15或1對25等安排和李帝勳合照；和李帝勳影寶麗來再加親筆簽名等。

李帝勳粉絲見面會2026香港

李帝勳粉絲見面會2026香港 | 栢圖娛樂 Patotix優先購票

優先訂票渠道：栢圖娛樂 Patotix

門票發售時間：3月13日 (五) 上午10時至3月15日(日) 晚上11時59分

李帝勳粉絲見面會2026香港 | 門票公售

公開發售平台 ：Cityline

公開開賣時間：3月16日中午12點

李帝勳（IG@leejehoon_official）

李帝勳粉絲見面會2026香港 | Cityline的4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。