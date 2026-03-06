樂天女孩再添兩韓國美女成員　成台灣棒球聯盟韓援數量最多啦啦隊

台灣中職樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」繼宣布韓籍成員「三本柱」續約後，2月25日無預警公開「Welcome圖」，歡迎高佳彬與金佳垠加入，宣告「樂天五本柱」成軍，成為中職最多韓援數量的隊伍。



2001年生的高佳彬，目前在韓國職棒起亞虎隊應援。她先前因「交流賽」赴台應援，留下難忘回憶。高佳彬說：「今年夏天可以加入樂天桃猿參與應援活動，真的非常開心！」談及自身魅力，她笑說：

很多粉絲說很喜歡我的『笑眼』，所以站在應援台上笑著為球隊加油的時候，也希望可以把這份正能量帶給現場的大家。

談到來台後的「後盾」，高佳彬毫不猶豫提起「樂天學姐」廉世彬。她分享最印象深刻的事：「她跟我說應援曲真的很多，短時間內要全部記熟其實不太容易。所以幫我整理出比賽一定會用到、出現頻率最高的幾首歌。」更笑說：

她要我先優先把最重要的應援曲記起來，那時候真的覺得她超可靠，非常感謝她。

2004年出生的金佳垠，2023年從大邱FC足球啦啦隊出道，2024年加入NC恐龍，以「可愛天花板」外型與精湛舞技深受喜愛。

她笑說：

其實我的個性相當內向，但只要一跳舞就完全不一樣了，所以我想在跳舞時把自己反轉魅力展現給大家看，請大家期待！

金佳垠也吐露心聲，看到其他韓國啦啦隊員在台灣活動，「一直覺得她們真的很帥氣，也想過『我能成為那樣的人嗎』？」但她笑說，世界上似乎沒有什麼不可能，只要持續努力，就會迎來屬於自己的機會。而為了更貼近球迷，她在開季前積極學習中文，「因為想和粉絲們有更多交流，請大家一起激勵，並期待我一步一步成長的樣子吧，哈哈。」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】