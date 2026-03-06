韓劇女星抗肺癌留嚴重後遺症　臉部腫脹嚇人　曾「切部分肺」保命

演員54歲女星李惠英（另譯為李慧英）1997年就以韓劇《初戀》拿下百想藝術大賞新人獎，還擁有《達子的春天》、《賢內助女王》等韓劇代表作，只是2021年她罹患肺癌，還因此切除肺部的一部分，還有其他後遺症跟併發症。



這幾天李惠英曬出近照，臉部就顯得相當腫脹，似乎是淋巴又出問題，引發外界擔憂。

李惠英（李慧英）曬出近照，臉部就顯得相當腫脹，似乎是淋巴又出問題，引發外界擔憂。（IG@leehaeyoung1730）

辦展過勞致淋巴發種 罹癌曾切肺保命

李惠英目前也以畫家身分活動，這陣子正在籌備展覽，只是4日發文提到，

回到首爾後，好像淋巴循環有順了一點……雖然眼睛還要再等一陣子，不過臉有比較消腫了，很幸福。

她也稱這陣子完成畫作之後就立刻準備展覽，讓自己有點過勞，可能因此導致淋巴的問題變嚴重，她也直呼：「我現在的目標就是恢復健康！」

李惠英過去在節目中提到，結婚10週年之際特別去接受健康檢查，未料被診斷出罹患早期肺癌，她選擇切除部分肺部而非化療，然而自此身體也變得虛弱。2023年錄製戀愛實境秀《恢復單身的人們》時，李惠英還曾突然全身無力、無法起身，只能趕緊叫救護車送醫，錄影一度中斷，2024年更因嚴重的膽結石問題而動刀。

抗癌留嚴重後遺症 悲吐生離死別心

李惠英曾感嘆：

戰勝嚴重疾病後還是有後遺症跟併發症。

而她這陣子出現的淋巴水腫便是放射線治療後可能出現的症狀，有可能還會伴隨發炎、疼痛等情形。2025年受訪時李惠英還曾坦言當時罹患肺癌讓自己覺得「恐怕是最後了」，抱著死別的心情住進單人病房。

