具惠善讀完工程學碩士創業做老闆　親自研發這產品卻因賣太貴惹議

曾以韓劇《花樣男子》走紅全亞洲的韓國女星具惠善，近年來不僅重返校園求學，更展現了驚人的發明才華。



近日她剛從韓國頂尖學府KAIST（韓國科學技術院） 取得工程碩士學位，根據韓媒《News1》、《topstarnews》綜合報導，具惠善近期以創業家身分推出親自研發並取得專利的新產品——「KOOROLL」展開式髮捲。

不過產品售價一曝光，立刻在韓國論壇引發兩極討論，甚至有網友直呼：「這價格太誇張！」

+ 10

單個售價破1.3萬韓元 網酸：比一般貴20倍

根據具惠善公布的販售資訊，這款標榜「具惠善專利」的髮捲，單個售價為1.3萬韓元（約港幣76元），若購買兩入組則是2.5萬韓元（約港幣148元）。消息一出，網友對比一般市售髮捲僅需十幾元港幣的價格，質疑定價過高，紛紛留言：

「這是名牌髮捲嗎？」

「真的有人會買嗎？」



「具惠善專利」KOOROLL髮捲單個售價。（M.smartstore.naver.com）

親自回應爭議：初期產量少導致成本高

針對外界的質疑，具惠善5日在社群平台上正面回應。她坦言：

目前的價格確實偏高，主因是首批製造數量不多，導致研發與生產成本居高不下。

她也向粉絲承諾，未來計畫透過折扣活動，減輕消費者的負擔。

此外，具惠善也詳細介紹了這款產品的獨特性。她指出，「KOOROLL」與傳統圓筒形髮捲不同，設計上減少了 80% 的塑膠使用量，且材質可展開、易清洗，不會像傳統髮捲容易卡頭髮而產生髒污，是一款具備「永久使用性」的環保產品。

具惠善回應髮捲售價過高問題。（Instagram@kookoo900）

從才女到CEO 創業路備受矚目

具惠善先前在綜藝節目《Radio Star》中就曾透露，這款髮捲的靈感來自於攜帶不便的困擾，展開後可以收納在卡夾或皮夾中，極具便利性。身為演藝圈著名的「學霸」，她不僅花了 13 年完成成均館大學學業，更在短時間內提前從 KAIST 畢業，展現卓越的執行力。如今正式升格為新創公司代表，具惠善的動態依舊成焦點，儘管產品定價爆爭議，但她強調「為了環保，請使用 KOOROLL」的訴求，是否能成功打動消費者的心，仍有待市場檢驗。

更多具惠善的照片：

+ 8

延伸閱讀：

白冰冰機場巧遇張惠妹！私下真面目「完全忘了是天后」見她做這事狂讚

豪門養成學霸態度！曾馨瑩代言「八位數酬勞全捐了」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】