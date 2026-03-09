中年好聲音4丨陳旭培唯一中英合唱奪最高分　尹景順馬浩宜破魔咒

《中年好聲音4》於3月8日晚8點翡翠台播映了「導師分組賽」第二集，戰況相當激烈！由布志綸率領的「保濟丸紅隊」總分為265分，張嘉銘率領的「何濟公綠隊」總分為259分，高少華（銀老師）率領的「飛鷹活絡油紫隊」總分為258分，綠隊以1分之差險勝紫隊，紫隊要淘汰兩人。



中年好聲音4丨唯一妻女到場打戲

該集最高分是紅隊的陳旭培與唯一，合唱《依然／I Still Believe》勇奪94分。身為大熱之一的陳旭培於比賽早期均以英文歌出戰，於團戰時唱《手放開》依然獲評審讚好，今次要他「又中又英」唱歌當然冇難度。令人驚喜的是不懂廣東話的唯一亦「雙語廣播」，同樣唱出歌詞的味道。兩人「中英合璧」無縫接軌，盡顯超強默契。

陳旭培與唯一於比賽中建立深厚友誼，自然默契十足。（官方提供圖片）

唯一表示縱使年紀逐漸增長，但絕不會放棄音樂，因機會會隨時出現，夢想是可以成真，並感激妻子與女兒專程到場打氣。肥媽激讚陳旭培與唯一很適合唱這首歌，她覺得自己不是看比賽，而是欣賞表演。周國豐則稱：「要將中文同英文拼埋一齊而唔產生混亂，係一件好難嘅事，頭先我冇覺得有呢種情況出現。」張佳添更稱：「我好少話男人嘅聲可以按摩我耳朵，今日我耳朵畀兩個男人按摩咗！」

唯一感激妻女到場支持。（官方提供圖片）

中年好聲音4丨馬浩宜「發姣發癲」唱「必死歌」

至於綠隊的「大馬男王菲」尹景順與馬浩宜合唱《夢人中／Dreams》，賽前特訓期間，導師張嘉銘與尹景順都不約而同覺得馬浩宜要發姣、發癲，才能唱出《夢中人》的感覺。結果努力冇白負，成功「發姣發癲」的馬浩宜配合尹景順的空靈歌聲，成功取得93分好成績，更打破了此歌在《中年好聲音》系列的「必死」魔咒！因之前不少參賽者唱《夢中人》都被評審們批評得體無完膚，周國豐更曾稱選唱此歌的參賽者是「找死」！

比賽前，馬浩宜苦練「發姣發癲」。（官方提供圖片）

尹景順與馬浩宜唱出《夢中人》的夢幻感覺。（官方提供圖片）

演出期間，馬浩宜忘我跳唱時不慎跳甩Ear Mon，她即除下耳機繼續唱歌，絲毫未有影響演出。給出《中年好聲音4》首個20分的肥媽讚馬浩宜臨危不亂，以及尹景順做出「神級救援」：「景順一睇到佢跌咗Ear Mon，佢即刻將自己把聲收細，冇咁放、冇咁Push。」

馬浩宜跳到甩Ear Mon。（官方提供圖片）

給了18分的周國豐說：「我有諗過係咪畀19分。」他指以往太多人唱《夢中人》卻變了「噩夢」，終於等到尹景順與馬浩宜令他進入夢境，激讚兩人的聲音Perfect Match：「對我嚟講《夢中人》你唱唔到夢裏面好飄渺嘅感覺，我係一定畀唔到高分，但係今日你哋兩個完全做到。」

中年好聲音4丨王卓樂謝昉益被淘汰

由於紫隊總分數成績最低，五位評審「退庭商議」後，淘汰了王卓樂與謝昉益，銀老師與多位參賽者都泣不成聲。首先被宣布淘汰的王卓樂坦言對自己很失望，因仍未有一次滿意的演出：「但睇番呢啲『魔王』，其實自己都唔錯，都唔失禮。我諗熟咗嘅人都知我係一個傻仔，所以我好希望笑住離開呢個舞台。」他含着淚裝出笑容，反而令場面更加傷感。

王卓樂表示要笑着離開舞台。（官方提供圖片）

銀老師難過痛哭。（官方提供圖片）

之後輪到謝昉益被淘汰，眼見不少戰友都哭成淚人，謝昉益即連講兩次「我冇事喎」安慰大家，並搞Gag試圖緩和傷感氣氛。謝昉益表示試過被途人誤認是戰友鄭家聲：「好好笑喎，無啦啦喺條街有人走過嚟同我講『你唱《他不愛我》好好聽喎』。」原本淚流披面的鄭家聲聞言後更激動，喊到講不出聲。最後謝坊益感激《中年好聲音4》，讓他認識來自不同地方、同樣熱愛音樂的好友：「我會繼續睇住你哋比賽。」

謝昉益以輕鬆心情面對被淘汰。（官方提供圖片）