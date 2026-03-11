玉女始祖揭為前夫張振寰辦後事已化解恩怨　與女斷聯30年抱憾終生

66歲「玉女始祖」鮑正芳演出大愛新戲《以身相許》，劇中她扮演穿梭於醫、病、家屬間的關鍵「志工師姐」，致力於化解各方衝突。



戲外的她心境豁達，認為人生不該留遺憾，每天都要保持開朗心情，不開心的事3分鐘內就要解決，喊出長壽宣言：

我現在唯一的目標，就是要活到100歲，努力讓自己活得健康、過得開心活到100歲。

鮑正芳（Facebook@鮑正芳）

鮑正芳3月10日與廖慧珍、鄧志鴻、吳碧蓮為新戲《以身相許》宣傳，劇中她飾演師姐，最後成了大體老師，該劇探討生死間的溝通與遺憾，而現實生活中，鮑正芳同樣有後悔、遺憾，坦言人生中最大的虧欠，一是父母走得早，等自己有能力時，來不及讓父母享福，二是當年斷了豪門婚後，與女兒近30年斷聯：

這輩子最大的遺憾，後悔當時沒把女兒帶在身邊，但環境所迫，重來一次我還是會做同樣的選擇。

鮑正芳去年3月為前夫張振寰辦後事，外界讚她有情有義，她則稱其實早在和張振寰離婚，就已放下所有恩怨情仇，10多年前，前夫家人還曾與兒子聯繫過，提到若張振寰哪天真的走了，是否會出面處理？她說：

那時候我就跟兒子說，他到底是你爸爸，當然應該出面。

所以後來得知張振寰死訊，鮑正芳沒有訝異，只有感慨：

對他來講，終於結束了。

同時感嘆人生苦短，無需糾結於過往恩怨，對於家人、親近的人也不要含蓄害羞、不願溝通，應及時解開彼此的心結，才不會在生命終點留下無法挽回的痛。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】