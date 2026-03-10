性感網紅自爆離婚後抑鬱症復發　曾2度輕生　分手或因這慾望太強

蕾菈2022年和湯宇再婚，去年9月宣布離婚，結束3年婚姻關係。



今年1月傳出蕾菈疑似有新戀情，進出網紅「瘋男」成員晨灰的住處，不過她否認戀情，「結束一段深刻的關係後，無論身心都需要時間整理與修復。」蕾菈近來上薔薔的頻道，透露離婚後憂鬱症（抑鬱症）復發，曾輕生2次。

蕾菈（ig@la.112814）

更多蕾菈照片：

+ 16

恢復單身後，蕾菈強調與湯宇經過長時間的溝通後，和平分開，很尊重且珍惜彼此，「至於分開的原因，屬於我們的私人情感，懇請外界給予尊重，不再多做揣測。」

蕾菈想不開 接受心理諮商

蕾菈在影片中自招控制慾強，極度沒有安全感，所以在關係中，容易讓對方感到壓迫，對方進而做了讓她受傷的事，她坦言離婚後有2度輕生，

我去心理諮商，醫生就是跟我說，他覺得我可能就是受到很嚴重的家庭關係影響，所以我跟任何人在一起的時候，我都覺得我自己不配愛，導致我想證明自己是被愛的那個人，我會付出過多。

【延伸閱讀】36歲百萬網紅陷低潮二度企圖輕生 以過來人身份為抑鬱症患者打氣（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 12

延伸閱讀：

短今脫了！E級長輩大尺度「上下晃動」 才喊閃婚爆感情現況

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】