好身材女星產後復工　極速回復健美體態震驚網民：最強女神回歸

台灣藝人劉品言產後動向備受關注，她在產後滿4個月後於社群平台宣布正式復工，不僅曬出健身房自拍照，透露目前身體心靈已恢復約70%，更開心表示新戲已順利開鏡。



劉品言也分享復出心境，坦言很多事情無法控制，唯一能做的就是努力，正能量發言引來粉絲與好友熱烈支持。

劉品言極速回復狀態曬健身房自拍照：

+ 17

恢復七成即投身工作 大讚「準時收工」太快樂

劉品言3月9日在社群平台感性透露，雖然產後滿四個月，身心靈的狀態大約恢復了 70%，但她已經迫不及待投入熱愛的工作崗位。

她提到新戲已順利開鏡，雖然劇組生活需要每天早起，但她也俏皮地分享了目前工作的小確幸：

每天也都準時收工，好快樂！

吐露產後心聲：唯一能做的就是努力

面對產後復出的挑戰與體態的恢復，劉品言展現了極高的自我要求與韌性。她感性寫道：「很多時候，結果都不是自己可以控制的，我唯一能做的，就是努力而已。我可以一直一直很努力，對得起自己，那成果就是早晚而已。」

側拍照展現好狀態，網友驚呼：恢復得太好！

隨文附上的健身房近照中，可以看到劉品言專注於運動的身影，線條緊實，完全看不出才剛生產完四個月。貼文一出，留言區立刻被藍勾勾好友與粉絲洗版，眾人紛紛留言：

「這狀態太強了！」

「最強女神回歸」

「期待新作品」



延伸閱讀：

張愛雅產後憂鬱淚崩！追奶、全身過敏身心俱疲 「沒人告訴我當媽是這樣」

小賈斯汀2歲兒子居然會唱《Baby》！辣妻曝懷孕內幕超驚險：曾被醫警告先別懷孕

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】