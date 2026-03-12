梁朝偉親揭港產片與荷里活大有不同　更閃現日本會面「幪面超人」

國際影帝梁朝偉首部主演的歐洲電影《沉默的朋友》（Silent Friend），去年中旬於威尼斯影展首映並強勢入圍最高榮譽「金獅獎」主競賽單元。早前，梁朝偉親自飛往德國、法國及新加坡等地為《沉默的朋友》宣傳，並以全英語接受外媒訪問。除了忙於電影事業，偉仔亦不忘抽空見老朋友，3月10日他驚喜現身日本，與曾飾演「幪面超人」的日本男星聚會。

梁朝偉作為國際影帝，新作去年在威尼斯影展首映時頗受歡迎。（梁朝偉IG圖片）

《沉默的朋友》4月香港首映 預告首曝「赤裸淋浴」戲份

這部曾強勢入圍威尼斯影展最高榮譽「金獅獎」主競賽單元的歐洲佳作，雖然最終未能奪獎，但無減外界期待，據悉電影將於4月7日在香港舉行首映禮。在最新釋出的第二波預告中，梁朝偉飾演的「腦神經科學家」戲份進一步曝光。

影片中的他圍繞銀杏樹漫步，觀察其百年歷程，更在校園叢林中耍太極，展現人與自然的靈性溝通。在預告末段更出現了偉仔早前曾透露的赤裸戲份。他赤裸上身在浴室灑水淋浴，頭部套上感應大腦神經波頻的儀器，以此感受大樹被風吹雨打的反應，整個演出極具張力且含蓄內斂。

梁朝偉與銀杏樹猶如在靈性上溝通。（《Silent Friend》預告截圖）

點評中外拍戲差異 香港即興 VS 荷里活嚴謹

梁朝偉早前還馬不停蹄地到德國、法國及新加坡等地宣傳，並以流利英語接受外媒訪問。他罕有地分享了拍攝香港電影與荷里活大片（以電影《尚氣》為例）的分別，他直言兩地拍戲同樣分秒必爭，但創作空間大有不同。

梁朝偉談及香港電影拍攝時擁有極大的即興發揮空間，有時會因為靈感湧現而臨時改動整場戲的走向。而荷里活一切必須嚴格按照預先設定的計畫進行，幾乎沒有現場即興改動的餘地：「我哋有時會即場改動某場戲，甚至突然改動整場戲，但荷里活不可以，人家讓你怎麼拍，就要怎麼拍，例如說拍這50個鏡頭，那就得拍這50個，這就是我拍Marvel電影時的經歷。」

驚喜飛日本見「幪面超人」 「跨國神仙友誼」惹人羨

除了忙於電影事業，梁朝偉亦不忘抽空見老朋友。就在3月10日，他驚喜現身日本，與曾飾演「幪面超人」的日本男星武田航平聚會。

距離兩人上一次合照已是去年（2025年）1月的事，武田航平更興奮地在小紅書曬出合照，並自爆目前正在努力學習中文。這次見面他終於能親自用中文與偉仔交流，令他非常開心。這段每年一會、跨越地域與年齡的友誼，確實令不少網民大呼羨慕。