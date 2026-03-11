劉家榮爆曾鼻樑骨開刀　手術後8天無法用鼻子呼吸　創作淚吐心聲

有「銷售天王」封號的台灣大立電視台CEO劉家榮，睽違5年推出新專輯《劉聲留聲》，宣布將是音樂生涯裡最後一張作品。



其中最受矚目的男女對唱情歌《雨傘下》，邀請自《超級紅人榜》發跡的「樂天歌姬」陳衣宸對唱，首度合作的兩人歌聲契合且催淚，也讓歌曲點擊狂飆。

劉家榮（FB＠家榮粉絲團）

劉家榮是台灣大立電視台CEO，有「銷售天王」封號：

+ 3

《紅人榜》陳衣宸對唱新歌 大讚：心碎感非常真實

歌曲描述戀人在雨中掙扎與放手的無奈，劉家榮回想人生中許多難以抉擇的時刻，他曾因當兵跌倒撞牆，鼻中膈彎曲嚴重，10年前開刀重建鼻樑骨，手術後連續8天無法用鼻子呼吸，體會到吸不到空氣的恐慌，卻也因為這段痛苦日子，讓他誕生了許多創作。

在拍攝MV時，劉家榮與陳衣宸頂著低溫在大雨中取景，兩人濕透全身，在雨傘下展現眼神交會的虐心張力。陳衣宸笑說原以為身為CEO的劉家榮會有威嚴感，沒想到私下極為親民，但對音樂細節的要求近乎苛求，「在那場雨中，我們彷彿真的進入了歌曲的世界，那種心碎的感覺非常真實」。

辦見面會告別粉絲 台下粉絲哭了

另外，日前劉家榮於台中舉辦粉絲見面會，上千名粉絲擠爆現場，歡樂氣氛中帶著淡淡感傷，因為這場見面會不僅是新歌發表，同時也是一場溫馨的告別派對，歌壇好友蕭玉芬、吳勇濱、吳美琳以及陳衣宸等齊聚出席慶賀。

在活動中段，劉家榮親口證實令無數歌迷心碎的消息，那就是《劉聲留聲》將是他音樂生涯的最後一張個人專輯，未來將不再進錄音室製作專輯，讓台下追隨多年的「資深婆媽鐵粉」當場落淚，他也忍不住哽咽說：

我已經沒有遺憾了，選在聲音狀態還好的時候，把最好的歌聲留在這張《劉聲留聲》中，是對支持我的朋友最莊嚴的交代。

【延伸閱讀】白富美女星車禍險毀容 眼皮被削歷經10多次手術 巨額修復費曝光（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 17

延伸閱讀：

五月天香港慶成軍日！主辦「1舉動」引爆歌迷怒火 遭轟：當粉絲是玩具

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】