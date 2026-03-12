馬清鏗與五索首度合體出席公開場合　更重金聘請林盛斌bob做司儀

五索公司RICHSIS春茗請咗金牌司儀bob去做春茗主持、阿bob講笑咁話自從打爛咗個獎之後做司儀就加咗價，不過五索為咗令員工開心、雖然只有五六圍，都重金禮聘呢位金牌司座陣。



五索公司RICHSIS春茗請咗金牌司儀bob去做春茗主持，馬清鏗（馬生）更是驚喜現身。（公關提供）

五索感性落淚

五索上台發表感言，表示雖然成立公司唔容易，但佢都堅持，因為認為女人都可以擁有自己嘅事業。及後更感謝一班員工盡心盡力嘅付出，也多謝公司嘅co-founder Nicole、表示比起馬先生，她這個閨蜜才是佢生命中最重視的人、講話途中一度落淚。

五索上台發表感言，開公司是認為女人都可以擁有自己嘅事業。（公關提供）

談及公司一班員工付出時，五索感觸落淚，真情剖白「閨蜜重要過馬生」。（公關提供）

馬清鏗驚喜現身 Bob急口令炒熱全場

大生銀行主席馬清鏗驚喜到場，現場更有兩名身穿西裝的員工馬上鋪上紅地氈、認真搞笑。阿Bob更以急口令嘅形式介紹馬先生，細訴馬先生多項公職及慈善世家，有講有笑，令全場high爆。

大生銀行主席馬清鏗（馬先生）驚喜現身。（公關提供）

大生銀行主席馬清鏗（馬先生）驚喜現身，阿Bob更以急口令嘅形式介紹馬先生。（公關提供）

馬先生回應Bob嘅「私人問題」表示自己係唔知情嘅情況之下比五索偷拍，更笑言早知自己着靚啲春茗有唔少嘅抽獎環節，除咗有贈送自家嘅骨膠原同埋瘦身代餐產品之外，更不乏現金獎，最後喺熱烈嘅氣氛同埋馬先生嘅支持吓，五索加碼3萬蚊獎金。而大獎iPhone17 pro則由五索嘅網紅員工王子獲得。