IU邊佑錫Disney+浪漫喜劇《21世紀大君夫人》劇照及上架日期公開

【Disney+韓劇】由IU與邊佑錫主演的浪漫喜劇《21世紀大君夫人》宣布將定檔於4月10日上線。



兩人將共譜由「契約婚姻」而起的皇室戀曲。3月10日官方釋出多張超甜海報照，兩人滿滿CP感，讓粉絲們期待不已。

《21世紀大君夫人》故事聚焦深受百姓愛戴的理安大君，當皇室內部暗潮洶湧、他被各方壓力推向婚事之際，選擇與韓國頂級財閥的繼承人成熙周締結一樁契約婚姻。兩人原本各取所需，卻在並肩進退的過程中漸漸產生不一樣的情愫，讓一切計畫開始偏離劇本、朝著意料之外的方向發展。

《21世紀大君夫人》由《還魂》、《金秘書為何那樣》導演朴峻華執導、柳智源擔任編劇。女主角IU在片中飾演韓國最大財閥的第二順位繼承人「熙周」，而男主角邊佑錫則飾演「理安大君」。

本片作為2026年於Disney+重磅登場的韓劇新作之一，觀眾們還可期待《殺人者的購物中心》第二季、《韓國製造》第二季等話題續作，以及由秀智、金宣虎主演的《魅惑》與申敏兒、朱智勛、李鍾碩、及李世榮主演的《再婚皇后》等熱門網漫改編作品。

更多IU和邊佑錫合照及個人照片：

+ 13

延伸閱讀：

IU、朴寶劍牽手領CP獎甜翻！AAA現場對唱名曲粉絲感動

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】