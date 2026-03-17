現年53歲、憑藉凍齡外貌被網民封為「不老男神」的孫耀威，早前才剛完成聲帶手術並順利捱過14天的「禁聲期」，隨即便馬不停蹄北上開騷吸金。除了專注歌唱事業，他近日更積極化身「吃貨博主」，不時在小紅書分享四處覓食的點滴。不過其極度誇張的食相與食評，卻意外引來網民熱烈討論。



當年孫耀威憑一曲《愛情故事上集》紅遍中港台。（網上圖片）

孫耀威之前入院做聲帶手術。（小紅書截圖）

兩千蚊天價鵝頭配浮誇食評 捧潮州美食卻被批演技造作

孫耀威近日發布了一條品嚐潮州滷水鵝的短片，當中最令人震驚的，是他光顧的食店單是一個鵝頭就索價高達2000元人民幣。他一邊徒手拿起鵝頭品嚐，一邊七情上面地幽默驚呼：「這一口下去，888元就沒了！」他大讚鵝頭肉質Q彈，鵝冠更是充滿豐富膠質，吃得津津有味。

孫耀威近日發布了一條品嚐潮州滷水鵝的短片，當中最令人震驚是一個鵝頭就索價高達2000元人民幣。（小紅書）

不過真正令網民大開眼界的「重頭戲」還在後頭。當孫耀威開始品嚐潮州鵝肝時，再度上演了極度滿足的誇張表情，配合高八度的聲線，他直接給出「潮州鵝肝比起法國鵝肝好食一萬倍」的驚人評語。

當孫耀威開始品嚐潮州鵝肝時，他直接給出「潮州鵝肝比起法國鵝肝好食一萬倍」的驚人評語。（小紅書）

其實孫耀威早前拍攝搵食片時，就已經用過同一套路，瘋狂激讚潮州生醃海鮮的味道遠勝日本料理，呼籲大家吃生魚片不用去日本。對於他這種激進捧場的食評，不少網民紛紛留言指他表情太過造作、略嫌浮誇，甚至搞笑揶揄他簡直是「演技大爆發」，直指是被歌手身分耽誤了的美食家。

孫耀威早前拍攝搵食片時，就瘋狂激讚潮州生醃海鮮的味道遠勝日本料理。（小紅書）

當時網民就曾留言搞笑揶揄孫耀威簡直是「演技大爆發」，甚至直指他是被歌手身分耽誤了的美食家。（小紅書）

孫耀威曾與應采兒相戀 最終情歸陳美詩

除了近期的誇張食評，孫耀威過往的情史亦偶爾被網民提起。他曾於2005年因拍攝亞視劇集《美麗傳說2星願》而邂逅應采兒並相戀，惟翌年他便發表單身宣言暗示兩人已分手，表示享受單身的快樂。後來應采兒情歸陳小春，而孫耀威亦在2017年與女星陳美詩步入婚姻殿堂，雙方各自尋得了美滿的歸宿。

孫耀威與陳美詩2017年步入教堂，不時公開放閃。（IG＠ericsuen）