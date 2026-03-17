應采兒舊愛大病初癒急北上吸金！拍片讚潮州滷水鵝卻被批浮誇造作
撰文：小白
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現年53歲、憑藉凍齡外貌被網民封為「不老男神」的孫耀威，早前才剛完成聲帶手術並順利捱過14天的「禁聲期」，隨即便馬不停蹄北上開騷吸金。除了專注歌唱事業，他近日更積極化身「吃貨博主」，不時在小紅書分享四處覓食的點滴。不過其極度誇張的食相與食評，卻意外引來網民熱烈討論。
兩千蚊天價鵝頭配浮誇食評 捧潮州美食卻被批演技造作
孫耀威近日發布了一條品嚐潮州滷水鵝的短片，當中最令人震驚的，是他光顧的食店單是一個鵝頭就索價高達2000元人民幣。他一邊徒手拿起鵝頭品嚐，一邊七情上面地幽默驚呼：「這一口下去，888元就沒了！」他大讚鵝頭肉質Q彈，鵝冠更是充滿豐富膠質，吃得津津有味。
不過真正令網民大開眼界的「重頭戲」還在後頭。當孫耀威開始品嚐潮州鵝肝時，再度上演了極度滿足的誇張表情，配合高八度的聲線，他直接給出「潮州鵝肝比起法國鵝肝好食一萬倍」的驚人評語。
其實孫耀威早前拍攝搵食片時，就已經用過同一套路，瘋狂激讚潮州生醃海鮮的味道遠勝日本料理，呼籲大家吃生魚片不用去日本。對於他這種激進捧場的食評，不少網民紛紛留言指他表情太過造作、略嫌浮誇，甚至搞笑揶揄他簡直是「演技大爆發」，直指是被歌手身分耽誤了的美食家。
孫耀威曾與應采兒相戀 最終情歸陳美詩
除了近期的誇張食評，孫耀威過往的情史亦偶爾被網民提起。他曾於2005年因拍攝亞視劇集《美麗傳說2星願》而邂逅應采兒並相戀，惟翌年他便發表單身宣言暗示兩人已分手，表示享受單身的快樂。後來應采兒情歸陳小春，而孫耀威亦在2017年與女星陳美詩步入婚姻殿堂，雙方各自尋得了美滿的歸宿。