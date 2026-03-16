醫啲阿媽都唔知丨陸永寸爆黃嘉雯為脂肪平反　豬油撈飯係古人智慧

由陸永夥拍黃嘉雯（Carmaney）主持的健康資訊節目《醫啲阿媽都唔知》，每集請來醫護相關專業人仕，從健康出發以輕鬆手法，認真討論與各人息息相關的日常健康話題，改正一些醫學認知的謬誤。節目逢周一、五晚9點半及周二、四晚9點35分於TVB Plus(82台)播映。



陸永、Carmaney、鄒醫生討論「動物脂肪」好壞。（官方提供圖片）

醫啲阿媽都唔知丨鄒重璂醫生為「肥膩嘢」平反

17日晚一集主題為「肥膩嘢」，鄒重璂醫生為蒙冤多年的「脂肪」平反。主持人Carmaney自言注重飲食健康，所以會對肥膩食物敬而遠之，她說︰「一定唔會食，雞皮、豬腩肉肥膏都會切走。」即時被拍檔陸永潑冷水，指為「精準地錯」。

Carmaney根深柢固認定「脂肪」有害無益。（官方提供圖片）

鄒醫生解釋指一般人都有一份迷思，認為動物脂肪（飽和脂肪）是「壞事」，他說︰「佢哋認為食得多會增加心臟病、癌症機會，係好普遍睇法。呢啲結論好多都係靠觀察研究得出，咁樣只係睇到兩者嘅關連，但係兩者無因果關係。」他舉例說一個家庭假如有很多藏書，而小朋友學業成績傾向較好，兩者關連相當強，接住補充說︰「如果有家長聽到呢個消息，即刻去書局買500本書放係屋企，咁係咪得呢？答案係不是。『藏書多』同『小朋友好成績』之間只係一種關連，並唔係因果，呢類結論係屬於觀察研究。」

鄒醫生為動物脂肪平反。（官方提供圖片）

鄒醫生指脂肪引致心臟病「兩者無因果關係」。（官方提供圖片）

醫啲阿媽都唔知丨豬油撈飯原來係古人智慧產物

鄒醫生指出動物脂肪同動物蛋白提供人類必需的脂肪酸及胺基酸，同時油份令胃部蠕動減慢，降低升糖速度。同時提到豬油撈飯是古人智慧產物，他笑說︰「以前肉好貴，好多地方食唔到肉，所以用豬油代替。我成日都講有長遠飲食文化嘅民族，唔知點解佢哋會無端端做啱某些事，豬油撈飯就係好好例子。」他補充假如缺油會令人感到難受，影響人體飢餓中樞發出渴望的要求，動物脂肪對人體及身心都很重要。