一班資深演藝界前輩的聚會，總是能喚起大家滿滿的集體回憶！最近適逢盧宛茵迎來73歲生日，圈中多位好友齊聚為她慶生，沒想到合照中竟然出現了一位久未露面的稀客——昔日《歡樂今宵》台柱梁小玲，她的現身絕對是這場聚會的最大驚喜。



圈中人緣甚廣的老戲骨盧宛茵日前迎來73歲生日，一眾好友包括蘇恩磁、呂有慧及鍾志光等齊齊為她慶生。（IG@ceciliaso666）

息影多年驚喜現身老友聚會

圈中人緣甚廣的老戲骨盧宛茵日前迎來73歲生日，一眾好友包括蘇恩磁、呂有慧及鍾志光等齊齊為她慶生，場面溫馨熱鬧。蘇恩磁其後在社交平台分享聚會合照，感歎每年能共慶生日是難得的福氣。而在這輯慶生照中，最大的驚喜莫過於見到久未公開露面、已淡出娛樂圈多年的前藝人梁小玲。相中的她氣質溫婉典雅、風采依然，與壽星女齊齊展露燦爛笑容，精神狀態極佳。

在這輯慶生照中，最大的驚喜莫過於見到久未公開露面、已淡出娛樂圈多年的前藝人梁小玲。（IG@ceciliaso666）

昔日《歡樂今宵》台柱 經歷失婚後成百億闊太

年輕一輩可能對梁小玲這個名字比較陌生，但她在七十年代可是相當活躍的電視藝人。1968年出身於麗的映聲第二期訓練班的她，出道不久便過檔無綫電視。她當年不但是經典長壽節目《歡樂今宵》的台柱之一，更接拍過《強人》、《親情》等多部膾炙人口的劇集，不時獲派飾演情婦或二奶等極具挑戰性的角色。此外，她亦曾涉足電影圈，參演過《家法》及《白粉雙雄》等大銀幕作品，演藝經歷十分豐富。

梁小玲當年不但是經典長壽節目《歡樂今宵》的台柱之一，更接拍過《強人》、《親情》等多部膾炙人口的劇集。（YouTube@TVB (official)）

梁小玲曾接受過無線電視採訪。（YouTube@TVB (official)）

在感情生活方面，梁小玲的經歷亦頗為傳奇。梁小玲的第一任丈夫是著名演員、前麗的電視小生李道洪，可惜兩人的婚姻僅維持了短短4年，便於1978年離婚收場。不過，她其後迎來了人生的第二春，與澳洲大律師趙崇康再婚，並隨家人移民到澳洲生活。這位第二任丈夫來頭絕對不小，趙崇康除了是大律師，更經營石油生意，他曾於市值四千多億的中國海洋石油任職非執行董事，家底相當豐厚，這亦令梁小玲搖身一變成為富貴闊太。

梁小玲的第一任丈夫是著名演員、前麗的電視小生李道洪。（YouTube@ATV 亞洲電視）

梁小玲後續與澳洲大律師趙崇康再婚，並隨家人移民到澳洲生活。（YouTube@TVB (official)）

榮升外母人逢喜事 愛女趙希洛甜蜜出嫁

梁小玲這次罕有露面兼且容光煥發，相信與最近家中迎來大喜事有極大關係。她與趙崇康所生的寶貝女，正是大家非常熟悉的前TVB花旦趙希洛。

趙希洛（Candice）是前無綫藝員梁小玲的寶貝女，一開始梁小玲仲反對女兒進入演藝圈（YouTube@TVB (official)）

趙希洛曾效力TVB 16年，2019年憑《金宵大廈》的癲婆何太奪「最佳女配角」。（IG@ccandice.c）

趙希洛在上個月的情人節（2月14日）才剛剛宣布與圈外男友拉埋天窗，正式榮升人妻。梁小玲見到愛女覓得好歸宿，自己又開心榮升外母，難怪出席老友聚會時人逢喜事精神爽，從內到外都散發著滿滿的幸福氣場。