百億鐘錶富商潘迪生在80年代曾叱吒香港電影圈，他創辦的德寶電影公司曾拍攝過無數經典，而他的家庭背景同樣猛人雲集。潘迪生與首任妻子、知名女企業家楊敏德育有一女潘楚穎（Dee）。這位出身豪門的千金不但沒有恃寵生嬌，近日更憑藉自身實力與對藝術的貢獻，榮獲國際頂尖學府頒發榮譽博士學位，絕對是美貌與智慧並重的女強人代表！



潘楚穎近日榮獲國際頂尖學府頒發榮譽博士學位。（IG@deedeepoon）

學霸千金不驕縱 熱愛藝術兼顧家族生意

潘楚穎的母親是是上海紡織商人楊元龍長女、知名女企業家楊敏德，出身豪門的潘楚穎完美遺傳了父母的優良基因，讀書成績極其優異，是名副其實的哈佛大學學霸。

楊敏德曾接受TVB節目《馬時亨名人堂》的訪問。（YouTube@TVB 綜藝 ）

潘楚穎每年都會跟母親楊敏德一齊合影吃蛋糕，兩人似足餅印。（IG@deedeepoon）

雖然家世顯赫，但她為人熱情大方，在名媛圈中人緣極佳，與林青霞繼女邢嘉倩、萬寶寶等人都是好閨密。她本身對藝術充滿熱誠，除了閒時會飛到世界各地欣賞藝術品，更將這份美學理念融入事業，親自為家族生意擔任品牌和零售總裁兼董事，實力備受肯定。

潘楚穎經常會飛到世界各地欣賞藝術品。（IG@deedeepoon）

潘楚穎經常會飛到世界各地欣賞藝術品。（IG@deedeepoon）

喜獲榮譽博士學位 傳承母親女強人風範

日前（3月18日）潘楚穎在社交平台上向大家分享了一個天大的好消息。她貼出多張身穿畢業袍的照片，以英文激動留言，表示不敢相信自己獲得了倫敦藝術大學（UAL）的榮譽博士學位。

潘楚穎在日前（3月18日）社交平台上向大家分享了自己獲得了倫敦藝術大學（UAL）的榮譽博士學位。（IG@deedeepoon）

她坦言一直夢想成為藝術家，這次能成為首位獲此殊榮的中國藝術家，對她來說絕對是夢想成真。她承諾未來會繼續與大眾攜手合作，推動時尚產業走向更可持續與充滿人文關懷的未來。這份充滿魄力的事業心，完美傳承了母親楊敏德的風範。楊敏德是哈佛碩士畢業，回港打理家族紡織業務表現出色，更曾入選《財富》雜誌「亞太最具影響力的25位商界女性」。

潘楚穎表示很榮幸成為首位獲此殊榮的中國藝術家。（YouTube@TVB 綜藝 ）

楊敏德是哈佛碩士畢業，更曾入選《財富》雜誌「亞太最具影響力的25位商界女性」。（YouTube@TVB 綜藝 ）

最強契媽楊紫瓊 打破隔閡情同親生母女

潘楚穎的睿智除了來自閱讀與母親的啟發，她身邊還有一位極具分量的契媽——奧斯卡影后楊紫瓊。眾所周知，楊紫瓊是潘迪生的第二任妻子，難得的是，楊紫瓊與楊敏德這兩任妻子不但沒有芥蒂，反而非常老友。在楊紫瓊與潘迪生尚未離婚時，已經常與潘楚穎同框現身，兩人關係好得猶如親生母女，最後更乾脆正式上契。

楊紫瓊與潘迪生曾有過4年婚姻，兩人再見亦是朋友。（網上圖片）（GettyImages）

後來即使楊紫瓊與潘迪生分道揚鑣，三人依然保持著緊密的聯繫。2023年楊紫瓊勇奪奧斯卡金像獎影后殊榮時，楊敏德母女更專程遠赴美國為她送上祝賀，潘楚穎事後亦有曬出與契媽的溫馨合照，這段跨越血緣與婚姻框架的深厚感情，實在令人無比羨慕。