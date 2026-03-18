入住請敲門V｜莫竣名闖鬼屋疑被上身　失控瘋狂自轉拍攝緊急中斷

ViuTV全新靈探節目《入住請敲門V》於3月16起，逢星期一至五晚10 : 30播出。今晚（18日）一集，主持MCM（莫竣名）在Ballroom靜坐期間，現場不但聽到淒厲女聲，MCM更突然失控瘋狂自轉、四處亂走，疑似遭靈體附身奪舍！由於情況極度危險，製作組被迫中斷拍攝，並緊急請師傅進行驅鬼儀式。



節目主持 莫竣名（MCM）（公關提供）

《入住請敲門V》兩位主持莫竣名（MCM）與林千渟將親身入住馬來西亞及韓國傳聞鬧鬼的酒店，帶同觀眾以第一身視角挑戰各種靈異傳說，揭開鬼酒店背後真相。全新一季有兩位素人觀眾同行，包括吳嘉瑜（Rinko）和劉朗蓒（Anson）一同體驗這場另類住宿冒險！本節目經陰陽眼人士與台灣通靈老師黃晟翔目測靈體出現位置。

MCM今次來到檳城十大鬼屋之一的99門古堡探靈，古堡以10間無窗房間卻擁有99扇門而聞名。（公關提供）

莫竣名勇闖檳城鬼屋

今晚（18日）播出的節目中，MCM今次來到檳城十大鬼屋之一的99門古堡探靈，古堡以10間無窗房間卻擁有99扇門而聞名。這座古堡長期由Ramsden家族居住，直到第三代傳人於古堡內遇害後便遭荒廢，期間流傳兩大傳聞：古堡在晚上6點後便會傳出被殺害者的低吼聲和腳步聲；亦有傳言指曾有巫師在此設儀式，為古堡開啟第100扇門，成為靈界的出入口。而且不少探靈人士都表示曾在內被上身，因此被當地居民視為極其猛鬼的地點。

MCM進入相信是傳聞中巫師開啟第100道門儀式地點的Ballroom。（公關提供）

突傳淒厲女聲

MCM進入古堡後便一直聽到怪聲，同行的攝影師Jer更聽到第三個人的腳步聲，令現場氣氛毛骨悚然。來到2樓時，陰陽眼人士看到不同年齡的女靈體站在二人附近，而MCM和攝影師亦不停聽到一把女聲發出「嗚」的哭泣聲，二人因此確信古堡有靈體存在。

這座古堡長期由Ramsden家族居住，直到第三代傳人於古堡內遇害後便遭荒廢。（公關提供）

莫竣名詭異自轉疑遭上身

其後眾人進入相信是傳聞中巫師開啟第100道門儀式地點的Ballroom。MCM為更深入感受此處的靈體，決定獨自留在Ballroom內靜坐。期間陰陽眼人士看到不同男女靈體出現並走動，收音設備亦出現明顯干擾。突然間MCM出現異樣，一開始不停點頭，之後便站起來不停以圓圈自轉，更不受控制地四處走動。由於古堡曾經歷大火導致結構嚴重損毀，製作組擔心MCM的安全而決定暫停拍攝。但MCM仍然不受控制地強行走下樓梯，工作人員試圖將他帶到安全位置，卻無法阻止他四處亂走，相信MCM已被上身，拍攝最終中斷。

MCM為更深入感受此處的靈體，決定獨自留在Ballroom內靜坐。（公關提供）

MCM出現異樣，一開始不停點頭，之後便站起來不停以圓圈自轉，更不受控制地四處走動。（公關提供）

由於古堡曾經歷大火導致結構嚴重損毀，製作組擔心MCM的安全而決定暫停拍攝。（公關提供）

MCM仍然不受控制地強行走下樓梯，工作人員試圖將他帶到安全位置，卻無法阻止他四處亂走，相信MCM已被上身，拍攝最終中斷。（公關提供）

拍攝緊急中斷

製作組緊急致電黃老師，他指出古堡靈體意圖讓MCM受傷，故意迷惑他以進入其身體，即所謂上身。第二日一早，製作組立即安排當地師傅為MCM進行驅鬼儀式。

製作組緊急致電黃老師，他指出古堡靈體意圖讓MCM受傷，故意迷惑他以進入其身體，即所謂上身。（公關提供）