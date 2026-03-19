郵票與舒芙蕾丨首部青少年毒品劇題材炸裂　陳意涵黑絲宣傳超吸睛

3月18日盛大舉辦的《臺灣星光發布會》，其中重點推介由時創影業製作，公共電視、時創影業、文策院、中華電信共同出品的首部華語青少年毒品劇集《郵票與舒芙蕾》，製作人賴聰筆、導演鄭芬芬從青少年吸毒切入展開故事，集結陳意涵、張孝全、天心、林奕嵐、張懷秋、林子閎、劉修甫攜手主演，並邀請張榕容、温昇豪、周幼婷特別演出。



《臺灣星光發布會》推介台劇《郵票與舒芙蕾》及《我親愛的怪孩子》。（公關提供）

郵票與舒芙蕾丨陳意涵挑戰青少年毒品劇集

製作人賴聰筆、導演鄭芬芬聯同主要演員陳意涵、張懷秋、林子閎專程來港，出席FILMART大型活動 《臺灣星光發布會》，剛以《陽光女子合唱團》狂掃七億台幣票房、展現強大市場號召力的陳意涵，此次再以細膩演技挑戰青少年毒品劇集，以及近年憑電影《角頭——大橋頭》反派形象成功撕掉標籤、建立極高類型辨識度的張懷秋，搭配擁有亞洲各地穩固影迷基礎的林子閎，也將透過本作展現轉型演技實力派。這組兼具票房實力與海外黏著度的陣容，正蓄勢待發為作品注入強勁的跨市場吸引力。

《郵票與舒芙蕾》（右起）製作人賴聰筆、張懷秋、陳意涵、鄭芬芬導演、林子閎。（公關提供）

郵票與舒芙蕾丨導演解釋電影寓意

作為首部華語青少年毒品劇集，取名《郵票與舒芙蕾》自然寓意深遠，鄭芬芬導演解釋：「因為現在毒品用了很多形式的包裝，就如軟糖、果汁粉、朱古力，郵票就是其中一種，我想提醒大家注意，還有很多吸毒的人都是缺乏關懷，所以我就用了一個比較療癒的劇名，希望其他人幫他們度過難關，就可以降低毒品的使用率。」題材看來有點嚴肅，但陳意涵表示經過包裝之後，劇集會變得容易入口，也很有追看性，意涵說：「這齣劇集用不同的愛情來做包裝，每一條線的角色都有各自的故事，有豐富的情感在內。」

《郵票與舒芙蕾》（右起）張懷秋、陳意涵、林子閎。（公關提供）

郵票與舒芙蕾丨陳意涵期待第二輯

劇中意涵與懷秋合演夫妻，化身渣男律師的懷秋，笑言毫不介意為藝術犧牲：「這次角色確實蠻壞的，我有花一點時間去讓自己與角色更接近，我比較在意表演起來好不好玩，這次演得蠻過癮的。」林子閎則演一個非常深情的男生，他說接拍《郵票與舒芙蕾》，最主要是非常欣賞鄭芬芬導演，子閎說：「後來發現這個內容蠻炸裂的，劇本非常好看，所以一定要演！」意涵補充，導演答應過演員，只要大家表現得好、盡力演出，《郵票與舒芙蕾》就會開拍第二輯，她說正密切期待着。

陳意涵期待第二輯。（公關提供）

郵票與舒芙蕾丨陳意涵享受親子樂

首次來港出席香港國際影視展，懷秋表示樣樣新奇：「從來沒有參加過這樣的活動，對我來說，所有事情都是新鮮的體驗。」子閎也說希望有時間可以逛逛其他攤位，意涵同樣表現興奮，除了有機會再度與香港觀眾見面，亦有好好享受一下親子樂，意涵說：「昨天我有跟小朋友去迪士尼樂園，那個城堡與煙火真的好漂亮！還有吃到好好吃的燒鵝與燒賣，好開心啊！」

陳意涵享受親子樂。（公關提供）

郵票與舒芙蕾丨陳意涵提醒大家小心毒品

提到最近意涵有份參演的電影《陽光女子合唱團》，躍登台灣電影史上票房冠軍，意涵笑道：「這是一部充滿愛的電影，傳遞給大家很多愛與關懷，覺得可以藉着影視作品，多看身邊的人一眼。」目前意涵當然最關心兩個子女的成長，尤其參演《郵票與舒芙蕾》之後，就更關注毒品入侵校園的課題，意涵說：「一定要常常關心他們的狀況，希望藉這個作品讓大家知道，這些東西就在你的周遭發生，希望能幫一個人就是一個人。」

《郵票與舒芙蕾》劇照。（公關提供）

郵票與舒芙蕾丨電影簡介

《郵票與舒芙蕾》中「郵票」是毒品的代稱，「舒芙蕾」則象徵能帶來療癒效果的甜點，每個角色都背負著難解的成癮與人生之結。全劇採用多線交錯敘事，揉合青少年毒品、校園霸凌、上流社會慾望橫流、警界弊端等複雜議題，劇情包含製毒、情慾、謀殺等強大情節張力，挑戰感官極限，預期將引發觀眾對墮落與療癒的深刻心靈衝擊。

《郵票與舒芙蕾》劇照。（公關提供）

郵票與舒芙蕾丨張懷秋落力演渣男

故事聚焦於一名 17 歲少女(林奕嵐飾)的報復行動，她為報復玩弄母親感情的渣男(張懷秋飾演)決定對其家庭下手。然而少女在認識渣男的元配(陳意涵飾演)後，才發現對方同樣是受害者，兩人從此成為忘年之交，卻也一同踏上毒品的不歸路。緝毒刑警陳啟明(張孝全飾演)偵辦案件時與初戀(陳意涵飾演)重逢，難戒斷的情愫使他負疚掙扎。與上癮無異的執念，使他們陷落各自的深淵，戒不掉對彼此的依賴，從此難以自拔。