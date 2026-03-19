曾經在香港影壇有「鬼后」之稱的王玉環，轉戰保險界多年迎來事業與人生的雙重高峰！今年迎來70歲大壽的她，不僅在事業上創下史無前例的輝煌紀錄，更獲得一班在疫情期間結緣的演藝界知己「九男女」溫馨慶生，場面充滿愛與正能量。



王玉環在80年代演過不少疆屍角色，她飾演的疆屍角色深入民心，被觀眾尊稱為「⼥⻤天后」。（網上圖片）

華麗轉身創神話 登頂首位女性行政區域總監

王玉環曾經是香港電影藝人，曾拍過26部電影，當中不少為殭屍片，因此被觀眾尊稱為「鬼后」，退出娛樂圈後的王玉環轉職保險從業員。今年初，她才剛剛大排筵席，慶祝自己打破了所屬保險公司長達128年的歷史紀錄，光榮晉升為首位女性行政區域總監，實力傲視同儕。日前適逢公司舉行筵開80席的盛大開年晚宴，剛好遇上王玉環的70歲正日生日，全體同事齊齊為這位「保險女王」慶祝，排場與氣勢絕對是一時無兩。

王玉環息影後轉站保險，今憑個人努力晉升為公司128年歷史紀錄來首位女性行政區域總監。（梁碧玲攝）

王玉環獲同事高調慶生。（小紅書圖片）

疫情結緣「九男女」 群星拱照溫馨祝壽

除了公司的盛大慶典，王玉環最看重的還有與一班演藝界摯友的私下相聚。她在社交平台上分享了與閨密團「九男女」的暖心生日夜。這個神仙朋友圈的陣容相當鼎盛，粒粒皆星，成員包括修哥胡楓、肥媽（Maria Cordero）、黑妹（李麗霞）、著名時裝設計師劉培基（Eddie哥哥）、陳曼娜、黃錦燊、周美鳳等。

王玉環日前在社交平台上分享了與閨密團「九男女」的暖心生日夜。（小紅書＠agassi王玉環）

在這場溫馨的私人派對上，壽桃包與生日蛋糕齊齊上陣，眾人更安排了敲碎「歲歲平安」朱古力的特別環節。伴隨著好友們環繞耳畔的生日歌，令她大呼感動與歡喜，直言會將這份溫暖又圓滿的知己情銘記於心。王玉環感性地透露，這班好友是在疫情期間結緣，大家因為熱愛美食而相聚，更因為交心相伴、暢聊人生與傳遞正能量，令這份情誼變得格外珍貴。

壽桃包與生日蛋糕齊齊上陣。（小紅書＠agassi王玉環）