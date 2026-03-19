知名鋼琴家網紅「我是江老師」江宇婷，憑藉精湛琴藝與直率、幽默的性格，在網路上擁有極高人氣。然而，2024年她卻經歷了一場驚心動魄的生死關卡。



日前，江老師現身衛教記者會，分享自己因小腹部隆起，一度以為變胖還是有宿便。豈料最後發現19公分腫瘤，確診有邊緣性卵巢癌，十分驚險。

「我是江老師」江宇婷近日分享自己因小腹部隆起，一度以為變胖還是有宿便。豈料最後發現19公分腫瘤，確診有邊緣性卵巢癌，十分驚險。（IG@teacherchiang）

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腹脹誤當宿便 7天排便1次竟靠吃藥撐

江老師透露，在確診前，她的身體早已發出警訊。當時她的小腹明顯隆起，外觀看起來就像變胖，加上她長期飽受嚴重便祕之苦，往往7到10天才排便一次。面對頻繁的腹脹與不適，她始終認為只是「宿便問題」，僅靠自行服用排便藥物緩解，甚至還報名健身房進行高強度重訓，試圖透過運動「瘦肚子」。

直到便祕問題嚴重到必須求助腸胃科，醫師在進行超音波檢查時，表情瞬間凝重。江老師回憶，當時醫師驚訝地發現，腹中的腫瘤大到超音波儀器的探頭幾乎「照不完」，驚恐反問：

怎麼現在才來？

這才揭開了隱藏在小腹後的恐怖真相。

19公分巨瘤如懷胎7月 舉重險釀卵巢破裂

經詳細檢查確認，江老師患有卵巢腫瘤，體積竟已膨脹至19公分大，相當於懷胎7個月的規模。這顆巨瘤嚴重壓迫腸道，才是導致她長期排便困難的元兇。更令人捏把冷汗的是，江老師在不知情的狀況下，還帶著這顆巨瘤進行高強度的舉重訓練。她事後心有餘悸地自嘲，慶幸自己的卵巢「跟意志力一樣堅強」，在重訓過程中竟然沒有爆裂，否則後果不堪設想。

由於腫瘤體積過大，且醫師無法第一時間判定良惡性，江老師原先期盼的微創手術宣告落空。為了完整取出腫瘤並進行化驗，醫師最終從她肚臍下方切開一道約12公分的傷口，手術切除了右側卵巢及部分腹膜。

深刻省思：別讓「硬撐」成為健康的殺手

這場大病讓江老師對生命有了新的體悟。她坦言，自己過去個性極度好勝，習慣對任何不適都選擇「硬撐」，總以為逼自己撐過去就沒事了。如今，她公開這段從死神手中逃脫的經歷，就是希望呼籲大眾，尤其是習慣抗壓的現代女性，務必重視身體的細微變化，

有一點徵兆就應該更有警覺，才不會延誤治療。

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