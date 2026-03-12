混血女神夏若妍（原名雷瑟琳）因容貌神似鍾楚紅而獲「小鍾楚紅」封號。她去年初突然透露自己確診子宮頸「零期癌」（原位癌），消息一出震驚不少粉絲。



醫生當時評估，只需進行子宮頸錐切手術即可處理病灶，她也順利完成第一次手術。

「小鍾楚紅」夏若妍與鐘楚紅對比（Instagram@marlenita0108，微博@yyyydarling）

不到一年檢查再異常 夏若妍二度動刀

不過夏若妍在2月26日於Facebook發文坦言，當初檢查出感染HPV16並達到CIN3病變，因此接受第一次子宮頸錐切手術，原以為問題已經解決，沒想到不到一年檢查報告又出現異常，只好再度進行第二次手術。

她坦言，第二次面對手術時心情反而更冷靜：

不是不怕，而是比較知道自己在面對什麼。

這次她也不只聽單一醫生建議，而是多方詢問專業意見後，才找到讓自己安心的醫生並做出決定。

夏若妍也向粉絲分享心境轉變，表示雖然距離完全康復可能還需要時間，但她選擇勇敢面對：

身體的關卡我都走過兩次了，那生活的其他事情也沒什麼可怕的。

術後滿一個月報平安 恢復輕度運動

3月5日她再度發文更新近況，透露距離第二次手術已滿一個月，目前已經完全沒有出血，也開始逐漸恢復輕度運動。她表示這次的心情與第一次很不同，少了許多緊張與徬徨，也更懂得如何調整身體節奏。

術前她也做了不少營養補充的功課，除了蛋白質與維他命C、B12、D等基本營養素外，還特別補充鋅、葉酸、魚油以及鎂，希望幫助組織修復、抗發炎與調整免疫狀態。此外，她也提醒大家碳水化合物並非完全不能吃，適量攝取有助於身體恢復、體力與代謝，建議優先選擇原型食物或製程單純的碳水來源。

夏若妍也強調，自己只是分享個人經驗，每個人的身體狀況不同，若有任何不適仍應及時就醫並聽從專業醫生建議。

