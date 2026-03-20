廖子妤選晚裝揚言金像獎艷壓群芳　鄭芷淇單飛活動掛住隊友吵鬧聲

廖子妤、趙君瑜Angelina、鄭芷淇Elka@LollyTalk、林千渟、黎紀君Christy出席時裝品牌Maje活動，Fish以一身極具品牌特色的純白色通花長裙亮相，成為全場焦點。搭配簡約的銀色飾品與乾淨俐落的髮型，更顯大方得體，完美演繹了Modern Parisian chic的優雅魅力。



廖子妤出席時裝品牌Maje活動。（公關提供）

廖子妤想攞「最佳衣著獎」

入圍金像獎最佳女主角的廖子妤表示，正忙於挑選晚裝出席頒獎禮，揚言要艷壓群芳奪「最佳衣著獎」：「我每一年度，無論係頒獎嘉賓好啦，又或者係有份提名都好，我都會好希望係靚嘅。我好想攞『最佳衣著獎』啊！依家開始度緊啲多謝感言，即係萬一咁好彩可以得到呢個獎，我都有好多人要多謝！上次喺香港電影評論學會頒獎嘅時候，我嗰時其實係冇準備到嘅。如果嚟緊再得獎，我一定會發台瘟。我由幼稚園第一次上台，即係扮太陽花嘅時候，我已經發緊台瘟喇，但唔知點解我都係依然好愛表演，同埋好愛上台嘅。」

廖子妤想攞「最佳衣著獎」。（公關提供）

Elka自爆購物狂屬性

Elka@LollyTalk表示現時成員各有各忙，呢日佢仲自爆屬購物狂。家中衣櫃已「打爆」：「因為我而我搬咗新屋，已經係打爆到我真係買唔到衫㗎喇。因為有好多衫只著過一次，已經唔係好想著，而且keep住想買一啲新衫！」佢表示過往LT形象百變，現「單飛」可以已變新想像：「我諗任今年試吓長頭髮，因為出道4年都保持短髮，早前工作駁髮發現效果不錯！」

Elka自爆購物狂屬性。（公關提供）

Elka懷念Lolly Talk團體工作

呢日Elka「單飛」出席活動，她表示懷念與隊友開工點滴：「我又唔會話唔捨得嘅，因為我哋得閒嘅時候都係會聚埋一齊食飯嘅。但係我會覺得有時可能出席啲活動時，冇咗佢哋咁嘈囉，因為佢哋以前化妝真係好嘈，我對耳仔係疲勞轟炸，但我又幾鍾意呢種感覺嘅。希望大家咁多位多啲搵我哋做嘢，我哋就會出現㗎喇。」

Elka懷念Lolly Talk團體工作。（公關提供）

趙君瑜轉投古天樂旗下

而趙君瑜Angelina剛由「試當真」轉會到古天樂旗下，佢就過新年時已向「新老闆」拜年逗大利是，但一瞬間已「反輸」：「我哋玩『射龍門』，其實古生已經好錫住我哋玩㗎喇，但我都輸咗。但唔緊要，都係玩開心啫。」Angelina表示現階段適應新公司，希望以演員方面發展。

趙君瑜轉投古天樂旗下。（公關提供）