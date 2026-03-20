臥底嬌娃｜黃子恆婚前被張曦雯狠飛　關曜儁苦戀陳瀅成搞笑擔當

撰文：種嚶嚶
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《臥底嬌娃》是由《降魔的》、《跳躍生命線》方駿釗監製、《他來自江湖》、《創世紀》邵麗瓊編審的輕鬆動作喜劇，逢周一至周五晚八點半翡翠台播映。3月19日晚劇情講述張曦雯發現被馬貫東利用來拒絕陳瀅，並決定與已是未婚夫關係的黃子恆提出分手。

馬貫東呢一吻都引爆唔少熱話。（公關提供）

臥底嬌娃｜張曦雯發現被馬貫東利用

3月19日晚劇情講述佳琪（張曦雯飾）發現被奕風（馬貫東飾）利用來拒絕妙姿（陳瀅）後，竟發現對奕風有心動感覺，並決定與已是未婚夫關係的Aiden（黃子恆飾）分手.......妙姿傷心的衝上奕風家欲找回自己的狗仔水壼，豬皮（關曜儁飾）雖明知阿妙心繫的是其Brother奕風，但仍竭盡所能氹阿妙開心……

以婚前被飛嚟講，黃子恆都算表現得冷靜抑制，仲有啲傷心添。（公關提供）

臥底嬌娃｜黃子恆關曜儁贏網民同情

3月19日晚一集Aiden及豬皮先後經歷「癡心錯付」，贏盡網民同情！先說黃子恆，其飾演的Aiden絕對慘情，縱然自身條件極好，但為佳琪死心塌地的他，為幫女方爸爸爭取最好的醫生，向關鍵人物—上司Madam Siu（潘芳芳飾）低聲下氣之餘，更甘願犧牲大好前途換取佳琪爸爸做手術機會，相當偉大。

Leo喜劇節奏一流。（公關提供）

而向佳琪求婚成功後，Aiden亦有別於一般男人主動落手落腳籌備，又買定大屋氹未來老婆，可惜就在他自覺最幸福一刻，佳琪提出分手，理由更是「有第二個人令我心動」！子恆聽畢悲憤莫名：「即係我同你一齊咁耐，我都冇畀過心動感動你？」，之後更邊咆哮「我唔係要Sorry呀！」邊激動至打爆鏡，完全演活「男人最痛」，畫面震撼。

近年黃子恆就算無事無幹都多次被飛，陰公豬。( 公關提供）

臥底嬌娃｜黃子恆獲封情路坎坷王

做開奸角的子恆，今次被狠飛後暫時反應尚算冷靜，兼未見復仇迹象，網民紛紛大感神奇，笑言：「黃子恆一直好人，好少有」，亦有網民覺得子恆隨時黑化。不過更令網民亢奮的，是有人發現子恆除了專做高薪厚職角色，還經常做敗犬，近期最經典的代表作是《虛擬情人》中的俊二，另外還有《是咁的，法官閣下》、《降魔的》及《乘勝狙擊》等，更有網民將子恆以往被離婚的場口放上網開心Share，並封他為「情路坎坷王」，認真抵死。

近年黃子恆就算無事無幹都多次被飛，陰公豬。（公關提供）

臥底嬌娃｜關曜儁失戀慘被發好人卡

至於憑藉傻氣及義氣兩大特質獲封「傻強2.0」、作為《臥底嬌娃》「搞笑擔當」的「豬皮」，3月19日晚「失戀」場口亦演得「悲喜交集」、「笑中有淚」。在《臥底》中展現出超強喜感的關曜儁Leo，一見阿妙登門，原本背心孖煙囪自覺麻甩的他，即匆忙換上老西，更全程Chok甫企圖迷倒阿妙。可惜講多兩講，豬皮發現阿妙真正傾心的是阿風，並為對方大感心碎，為了鼓勵女神，豬皮強忍內心悲痛，雙眼發光向阿妙拋出一大堆讚美及鼓勵說話：「你最唔好就係唔知道自己有幾好」、「你是最『姣』的，你知道嗎」，又邊說邊跳「打氣舞」，直到阿妙離開Leo才內心感受大爆發，跌晒Watt兼紅著雙眼問道：「咁我又有咩唔好？」情景煞是淒涼。

呢個情深樣，真係睇到人好心痛。（公關提供）

臥底嬌娃｜關曜儁苦戀陳瀅

談到與陳瀅在劇中有大量對手戲，Leo接受官方訪問時坦言繼《火線下的江湖大佬》後、相隔10年再演單戀陳瀅的角色相當過癮又開心；Leo又感激陳瀅在「粉絲道具」中給予了不少寶貴意見，令整件事出來效果更好：「因為講我係佢Fans，我哋準備咗好多道具，其實好多都係阿瀅一早諗好晒叫我點做，所以真係好多火花。」

關曜儁苦戀陳瀅。（公關提供）

臥底嬌娃｜關曜儁私下被冠「寵妻狂魔」

在鏡頭前演活「憨直純愛好男人」的Leo，私下是知名的「顧家好男人」及「寵妻狂魔」，婚後為了讓太太有更多休息時間，Leo即使要身兼藝人、專業健身教練及健身室老闆多職，但仍盡量爭取時間照顧小孩，換尿片、刷牙等全部落手落腳！

Leo生活照。（公關提供）
Leo生活照。（公關提供）
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