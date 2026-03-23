逐玉40集大結局遭外洩！張凌赫高清劇集售0.99元更有愛奇藝浮水印

《逐玉》是由張凌赫與田曦薇領銜主演的熱播陸劇，近期迎來了劇情高潮，但是卻在臨近大結局之際遭遇了嚴重的片源外洩事件。日前網絡上不僅流傳出《逐玉》的全集內容，甚至連尚未播出的結局內容也遭到洩露，此舉引發了劇迷的強烈不滿。對此，劇方與播出平台迅速發表聯合聲明，宣布嚴正譴責盜版行為並將採取法律途徑追究責任。



《逐玉》海報（網劇逐玉官微）

結局提早曝光 高清片源外洩重創劇組

隨著《逐玉》的感情線與劇情發展邁入高潮，各大串流平台（包含騰訊視頻、愛奇藝及Netflix）的播出進度約至第30集。然而，網絡上卻突然流傳出該劇第31集至第40集的大結局完整片源，且不法分子僅以0.99元人民幣的極低價格進行兜售。

網絡上突然流傳出《逐玉》第31集至第40集的大結局完整片源，且僅售0.99元人民幣。（網上圖片）

這批外洩的片源畫質高達4K高清，畫面中甚至帶有「愛奇藝審核浮水印」與「宣傳用」等內部標識。種種跡象顯示，此次嚴重的盜版事件極大可能源於審核或宣傳單位的內部洩露，不僅提前曝光了劇集後期男女主角的關鍵戲份，更嚴重破壞了廣大劇迷的期待與追劇體驗。

這批外洩的《逐玉》片源畫質高達4K高清，畫面中甚至帶有「愛奇藝審核浮水印」與「宣傳用」等內部標識。（網上圖片）

調整更新頻率引發爭議 劇迷留言維權

除了片源外洩風波，劇集的排播方式亦引發了觀眾的熱烈討論。根據官方早前公布的追劇日曆，《逐玉》自3月6日起於串流平台首播，每日維持更新兩集的頻率，而東方衛視則於3月8日起每晚播出。

《逐玉》最新追劇日曆（網劇逐玉官微）

然而，自3月22日起，串流平台的更新進度突然縮減至每日一集。網民推測此舉是為了配合東方衛視的播映進度並同步迎來大結局，以防止電視台的收視率受到衝擊。面對更新速度放緩與盜版資源氾濫的雙重打擊，不少忠實觀眾紛紛湧入官方社交平台的留言區表達不滿，要求劇方徹查洩露原因並維護消費者的合法權益。

內地網民推測《逐玉》調整更新頻率是為了配合東方衛視的播映進度，以防止電視台的收視率受到衝擊。（微博截圖）

官方發表聯合聲明 嚴厲譴責並依法追責

針對此次惡劣的盜版事件，《逐玉》官方微博於3月22日迅速發布聯合聲明。聲明中明確指出，劇方將嚴厲譴責並堅決抵制任何形式的盜版行為，同時已著手嚴查盜版的原始來源，將保留追究相關人士刑事責任及要求賠償損失的法律權利。

《逐玉》劇照（網劇逐玉官微）

官方亦在此強烈呼籲廣大觀眾，應透過合法的播放平台觀賞劇集，堅守「不購買、不觀看、不傳播」任何盜版內容的原則，並切勿點擊來源不明的網絡連結。若大眾發現任何盜版線索，可直接向《逐玉》官方微博帳號進行舉報，以實際行動支持正版影視創作。