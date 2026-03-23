魔音女團丨16個入圍即將揭曉倪嘉雯校服Look　莊子璇撒嬌再發威

近年推出不少品牌綜藝節目的無綫，稍後將強勢推出全新真人騷節目《魔音女團》，全力選拔「魔音」女藝人進行特訓，與全港市民見證她們由「魔音」蛻變成「有魔力Magic Voice」的重要時刻，打造新一代「魔音女團」。為了爭取16個入圍名額，一眾女藝人在拉票片中各顯神通，紛紛拿出看家本領。



全新真人騷節目《魔音女團》。（公關提供）

魔音女團丨16強名單即將揭曉

早前《魔音女團》「班主任」陳潔靈及陳奐仁，就《魔音女團》進行首輪面試，吸引半百無綫小花空群而出，爭奪16個入圍名額，16強名單將於今日（3月23日）舉行的記者會公布。為了拉票，各女藝人各出奇謀拍攝拉票片展現最好一面，有人大晒強勁跳舞底子、有人大晒魅力爆燈的女團N式、有人大晒搞笑創意。

倪樂琳。（公關提供）

魔音女團丨各女神拉票激戰

先說新一代女神倪嘉雯，以中學生校服Look亮相的她，在半分鐘時長的片段中大派心心與飛吻，還可愛地大玩「空氣鼓」＋伸脷，望落有半分台灣女神曾愷玹影子，甜美+秀氣爆燈，難怪獲得最多Like數。同樣帶來「甜美驚喜」的，還有3名香港小姐冠軍代表—莊子璇、倪樂琳及宋宛穎。

倪嘉雯。（公關提供）

首輪面試已引發熱議的莊子璇，一招「甜美撒嬌式拳頭」令人印象難忘；至於倪樂琳，則大跳韓團Twice曾經Hit極一時的《Cheer Up》舞，無論「吃拳頭」或是「貓爪手」都做得相當嬌俏。

莊子璇。（公關提供）

而以斯文大方見稱的宋宛穎，拋下斯文形象大跳女團舞新鮮感爆燈之餘，一招「趷Pat+揈水髮」更將其美好身段及女性魅力展露無違。

宋宛穎。（公關提供）

魔音女團丨三大「舞林」高手勁舞搶焦

而最有跳舞實力的，一定是在英國修讀舞蹈課程、曾參選港姐的蔡華英！選擇以撲實打扮現身拉票片的蔡華英，整套舞步有女團Feel之餘「強而有力」，而且節奏感十足，相當吸睛。

蔡華英。（公關提供）

而與華英一樣hit the beat的，還有同樣以擅長跳舞見稱的《聲秀》畢業生「雙喬」穎喬及喬美莎，前者拉票片注滿迷幻元素夠心思、後者除打扮甚有女團Feel，高䠷身形加上「衝力揈水髮」亦相當搶眼。

穎喬。（公關提供）

最後到底哪16位女藝人能夠脫穎而出、成為班主任眼中有潛力經過改造後、變成睇得、跳得、唱得又Carry到靚衫的「魔音女團」，就要密切留意記者會公布詳情！

喬美莎。（公關提供）

魔音女團丨專業團隊加盟節目

除了班主任，《魔音女團》請來《聲夢》畢業生冼靖峰、黃洛妍及文佐匡擔任助教、星級跳舞學校 YS Group提供舞蹈訓練、馬天佑擔任形象指導、第一屆剪裁魔法師冠軍 Kev Yiu 擔任服裝指導，由最專業的團隊幫助入圍女藝人全面銳變。