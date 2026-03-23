甄子丹大讚香港舉辦賽馬世界震撼　MC張天賦擔任開幕表演嘉賓

今年馬年，香港賽馬會（馬會）推出馬年系列活動，其中由香港賽馬會主辦、著名汽車廠商寶馬香港冠名贊助的年度馬壇盛事「寶馬香港打吡大賽」昨天假沙田馬場隆重舉行！



「2026寶馬香港打吡大賽」於3月22日在沙田馬場隆重舉行。（官方提供圖片）

甄子丹續任「打吡大使」見證巔峰對決

擔任「寶馬香港打吡大使」逾十年的國際影星甄子丹，對香港賽馬及「打吡」賽事的熱情始終如一，今年他將再度親臨賽場，與現場觀眾一同見證四歲新星一戰定名的關鍵時刻。每年三月，他都格外期待再次走進馬場，與觀眾共同投入這場節奏緊湊、扣人心弦的巔峰對決。

擔任「寶馬香港打吡大使」逾十年的國際影星甄子丹，對香港賽馬及「打吡」賽事的熱情始終如一，今年他將再度親臨賽場。（官方提供圖片）

再度榮升馬主的他，現與蔡加讚共同擁有愛駒「極速神影」，他坦言經常向身邊朋友及全球影迷推介香港賽馬：「我去過好多地方，香港賽馬無論是設備、馬匹、騎師和團隊都是世界頂尖，香港舉辦的賽事絕對令全世界震撼，而且獎金更是數一數二。我經常跟身邊的朋友說，如果要感受賽馬魅力，一定要來香港，親身感受那種盛事的氣氛！」

甄子丹現與蔡加讚共同擁有愛駒「極速神影」，他坦言經常向身邊朋友及全球影迷推介香港賽馬。（官方提供圖片）

MC張天賦擔任開幕表演嘉賓

今年的「寶馬香港打吡大賽」除了有甄子丹現身支持外，大會更再度邀請「樂壇小天王」MC 張天賦到訪沙田馬場馬匹亮相圈擔任「寶馬香港打吡大賽」的開幕表演嘉賓，以一連串動聽金曲為精彩賽事掀起序幕，包括：《Good Time》、《百萬大道》、《花海》、《說謊者》及《懷疑人生》，掀起全場熾熱氣氛！

今年的「寶馬香港打吡大賽」更再度邀請「樂壇小天王」MC 張天賦擔任「寶馬香港打吡大賽」的開幕表演嘉賓。（官方提供圖片）

默默耕耘的MC 張天賦一步步逐步建立自己的音樂版圖，踏上更大的舞台，猶如「寶馬香港打吡大賽」亦是每匹賽駒一個大型的舞台。MC 再次親臨沙田馬場表演亦難掩興奮，他表示很高興能夠再次參與這項香港年度盛事，每次到馬場都被現場氣氛震撼，尤其當賽事進入最後直路時，全場觀眾同時站起來為支持的馬匹打氣時，那種瞬間爆發力非常熱血沸騰，「整個馬場好似突然變成一個巨大舞台，大家一齊投入那幾分鐘的賽事。」

MC 再次親臨沙田馬場表演亦難掩興奮，他表示很高興能夠再次參與這項香港年度盛事，每次到馬場都被現場氣氛震撼。（官方提供圖片）

他希望透過音樂為觀眾帶來難忘的賽日體驗，亦希望透過這次表演讓更多從未踏足馬場的年輕觀眾認識香港賽馬文化，為傳統賽馬盛事注入更年輕、更多元的活力，與大家一同感受速度與節奏交織的澎湃時刻。

他希望透過音樂為觀眾帶來難忘的賽日體驗，亦希望透過這次表演讓更多從未踏足馬場的年輕觀眾認識香港賽馬文化，為傳統賽馬盛事注入更年輕、更多元的活力。（官方提供圖片）