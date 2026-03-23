張紋嘉目睹男乘客抱怨輪椅人士上巴士　發文嘆社會戾氣惹兩極爭議

現年40歲的前女子組合HotCha成員張紋嘉，近日在社交平台分享了一段乘搭巴士時的不愉快經歷。她目睹一名男乘客因輪椅使用者登車耗時而大聲抱怨並指責司機，事後發文感嘆社會戾氣太重。事件曝光後迅速引發網民熱烈討論，有人力挺司機與傷健人士，亦有人質疑她為何未有即場發聲，在網絡上掀起兩派爭議。



在香港，輪椅使用者可利用全港普及的低地台巴士，在專用候車區示意後，經由車長展開的斜板背向行車方向安全乘搭。（網上圖片）

情侶檔參演劇集與自資出歌

張紋嘉於2007年以三人女子組合HotCha成員的身分入行。在與唱片公司約滿後，她決心轉型為演員，專注於舞台劇與影視領域的發展，曾參與演出《幸福2+1》及《下一站，正常》，更被外界封為「舞台劇女神」。她的演藝事業發展多元，與拍拖10年的男友林子傑同樣是舞台劇演員，去年，兩人曾一同參演電視台的劇集《弊傢伙！我要去祓魔》。此外，她亦自資製作單曲《情感斷捨離》，持續在演藝圈中穩步發展。

張紋嘉於2007年以三人女子組合HotCha成員的身分入行，專注於舞台劇與影視領域的發展，更被外界封為「舞台劇女神」。（IG@quicheung）

目擊男乘客抱怨輪椅人士 發文呼籲社會減少戾氣

張紋嘉在帖文中透露，當日為了「慳油錢」而選擇乘搭巴士代步。在排隊等候時，前方正有一位輪椅使用者需要上車，巴士司機隨即按照既定程序打開斜板提供協助。未料，此時竟有一名中年男子大聲抱怨，直指因有輪椅使用者而拖慢了行車進度，「梗係耐啦！有輪椅嘛！啲九巴司機三萬幾蚊一個月都咁慢！」。

張紋嘉目擊男乘客抱怨輪椅人士後，在社交平台發文呼籲社會減少戾氣。（Threads）

張紋嘉指出，該名男子刻意提高說話音量，確保司機能夠聽見，令在場的輪椅使用者與司機均感到相當無奈。張紋嘉在文末不禁感慨：「少啲戾氣啦，今日星期日，你其實有幾趕呢？」

張紋嘉在文末不禁感慨社會戾氣太重，並反問對方在星期日是否真的如此趕時間。（IG@quicheung）

網民反應兩極掀起爭論 被質疑未有即場發聲

張紋嘉對於該男子的無禮行為感到不滿，而不少網民亦留言力挺司機及輪椅使用者。有網民表示，若該男子的家人需要乘坐輪椅，他便會懂得感同身受；亦有人批評該男子只顧享受2元乘車優惠，卻要求獲得專屬服務，完全不懂得體諒傷健人士的需要。

不少網民亦留言力挺司機及輪椅使用者。（Threads）

然而，這則帖文同時引來另一派網民的反駁。有留言指出，即使是星期日同樣可以有緊急事務需要處理；亦有網民質疑張紋嘉，若當時感到不滿，為何不即場向該男子表達意見，而是事後才在網絡上發文，批評她的做法如同「鍵盤戰士」。這段經歷最終在網絡上引發了兩派人士的激烈爭辯。