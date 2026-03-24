《超人》美艷反派Valerie Perrine離世　15年來頑強抗爭柏金遜症

荷里活影壇再度傳出噩耗！曾在1978年經典版《超人》電影中，以美艷又充滿喜感的反派祕書「艾薇小姐」一角深植人心的資深女星薇拉莉普萊恩（Valerie Perrine），在與柏金遜症艱苦奮鬥15年後，傳出於週一在比佛利山的家中安詳辭世，享壽82歲。



消息曝光後，現任DC影業負責人、2025年新版《超人》導演詹姆斯岡恩（James Gunn）也第一時間發文致哀，悲慟送別這位傳奇前輩。

Valerie Perrine在與柏金遜症艱苦奮鬥15年後，傳出於家中安詳辭世，享壽82歲。（GettyImages）

Valerie Perrine以1978年版《超人》反派祕書「艾薇小姐」聞名，在電影《Lenny》中拿下坎城影展影后：

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傳奇謝幕！詹姆斯岡恩發文致敬 好友悲慟募款辦後事

詹姆斯·岡恩在社群媒體上寫道：

願初代「艾薇·泰絲瑪赫」薇拉莉普萊恩安息。

簡短卻深情的文字，勾起無數英雄電影迷對當年克里斯多夫李維（Christopher Reeve）版《超人》的黃金回憶。而詹姆斯去年執導《超人》也有將艾薇這個角色再度出場，並成為關鍵角色，足見以他對這個角色的愛。

普萊恩的死訊由其多年好友史黛西蘇瑟（Stacey Souther）證實。蘇瑟感性表示，普萊恩即便在晚年飽受病痛折磨，仍帶著優雅與不屈的精神面對生活。由於醫療開銷巨大，好友目前已在GoFundMe頁面上發起募款，希望能協助支付這位影后最後的葬禮費用，讓她尊嚴地走完最後一程。

回顧薇拉莉·普萊恩的演藝之路，簡直就是一部荷里活傳奇。1943年出生於德州的她，早期曾在拉斯維加斯擔任舞女（Showgirl），直到一次晚宴偶遇經紀人，才意外開啟了大銀幕之窗。

1974年，她迎來事業巔峰，在電影《連尼》（Lenny）中與影帝達斯汀霍夫曼（Dustin Hoffman）精彩對戲，精湛演技不僅讓她入圍奧斯卡最佳女主角，更一舉奪下坎城影展影后寶座。此外，她在1973年的舞台劇演出中，因出現大膽的裸露鏡頭，成為美國無線電視史上的指標性爭議事件，足見其敢作敢為的性格。

對於廣大影迷來說，普萊恩最經典的身影，莫過於在《超人》與《超人II》中，飾演大反派雷克斯·路瑟（Lex Luthor）（Gene Hackman飾）身旁那位既迷人又帶點傻氣的女友。即便後來演藝生涯因作品票房失利一度受挫，她仍陸續與傑克尼克遜（Jack Nicholson）、梅爾吉勃遜（Mel Gibson）等巨星合作，展現長青的生命力。

2020年，紀錄片《Valerie》詳實記錄了她晚年與柏金遜症抗爭的勇氣。雖然病魔逐漸侵蝕她的體力，但誠如好友所說，柏金遜症從未熄滅她靈魂中的光芒。隨著這位初代超人女星的離去，荷里活也正式告別了一位從秀場走向國際最高殿堂的絕代佳人。

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