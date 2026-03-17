日本資深聲優池田昌子3日因腦出血與世長辭，享壽87歲。她曾為《銀河鐵道999》中神祕女主角「梅德爾」配音，也曾長期擔任柯德莉夏萍（Audrey Hepburn）的日文配音員，因此她過世的噩耗曝光後，許多曾看過她配音作品的人都相當不捨。



池田昌子的經紀公司「東京俳優生活協同組合（俳協）」13日公開她的死訊，提到她近年因年事已高，體力明顯下降，自2025年11月完成最後一檔錄音工作後，便減少工作量在家休養，不料3日卻因腦出血過世。而她的告別式與守靈已依家屬意願低調完成，僅限親友參與。

池田昌子3日因腦出血與世長辭，享壽87歲。（俳協官網）

池田昌子曾為《銀河鐵道999》配音，也是柯德莉夏萍經典電影《金枝玉葉》、《珠光寶氣》的配音：

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池田昌子的聲音陪伴了無數觀眾的童年與青春。她自1978年起為《銀河鐵道999》的「梅德爾」一角獻聲，溫柔的嗓音令人難忘。也為《網球甜心》中的人氣角色「蝴蝶夫人」龍崎麗香配音。

除了動漫作品以外，她更跨足電影配音與擔任綜藝節目的旁白，以及為柯德莉夏萍的演出的電影《金枝玉葉》、《珠光寶氣》以及《窈窕淑女》等作品配音。

許多業界後輩對池田昌子的離世表達深切哀悼。曾與她在《亂馬1/2》中飾演母子的聲優山口勝平，在X上感傷表示：

對我來說，她永遠是梅德爾。錄音時那股令人起雞皮疙瘩的震撼，至今仍銘刻在心。

他還回憶起池田昌子溫柔地喚他「勝平君」的情景，彷彿回到童年時光，並以《銀河鐵道999》的經典台詞致意：「再見了，少年的日子。願永遠的憧憬與您同行。」

同樣與池田昌子合作過的聲優松井菜櫻子，也在社群平台上發表長文悼念。她提到，兩人曾在《未來特警》中飾演母女，池田昌子作為業界頂尖前輩，卻從不擺架子，總是以溫暖的微笑詢問晚輩：「我這樣演可以嗎？」讓她立志成為像池田昌子一樣謙虛優雅的配音工作者。她更感嘆，自己無數次重溫池田昌子配音的《珠光寶氣》，認為池田昌子本身就是一道耀眼的光芒。

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