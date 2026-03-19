中年好聲音4丨上弦下弦大對決　蔡文駒改編《氧氣》唱到似缺氧

《中年好聲音4》將於本周日（3月22日）晚8點播映「黑白榮耀換位賽」，30強選手根據往績排名，分成上弦黑隊及下弦白隊，上弦按分數高低，自由選擇出場次序，下弦須抽籤決定對戰位置，一對一PK賽分數較高穩坐榮耀寶座，分數較低就會跌入危險區。此次對決由下弦蔡文駒的《氧氣》和上弦卓猷燕的《I Will Survive》開始進行比拼。



《中年好聲音4》將於3月22日晚8點播映「黑白榮耀換位賽」。（公關提供）

中年好聲音4丨比賽規則與歌單

30強比賽分三集進行，每集五局對決，比賽結束後評審們「退庭商議」，在危險區選擇淘汰兩人，換言之整個「黑白榮耀換位賽」會淘汰6人。今集還有《中年好聲音4》音樂總監Donald Pak帶領其Band為一眾參賽者演奏。

Donald率領樂隊為參賽者演奏。（公關提供）

今集歌單如下，下弦羅天宇《傾城》Vs上弦鄭仲豪《Lose Control》、下弦錢偉浩《如願》Vs上弦許美琪《胡桃夾子》、下弦蔡文駒《氧氣》Vs上弦卓猷燕《I Will Survive》、下弦鄭家聲《李香蘭》Vs上弦馬浩宜《Forever Young》、下弦黃藝輝《我們的歌》Vs上弦唯一《You Raise Me Up》。

30強分成上弦及下弦進行一對一PK賽。（公關提供）

30強分成上弦及下弦進行一對一PK賽。（公關提供）

中年好聲音4丨蔡文駒改編《氧氣》轉為高Key

曾奪5燈的蔡文駒得知要唱《氧氣》時，內心既開心又擔心，他表示很喜歡此歌，但因歌曲太平淡，深怕難以發揮自己的長處，因此他決定親自改編《氧氣》的Bridge，將低Key轉為高Key，為歌曲注入新鮮感，增加發揮的空間。

蔡文駒賽前專心改編歌曲及練歌。（公關提供）

中年好聲音4丨蔡文駒唱到似缺氧

蔡文駒以豐富情感唱出《氧氣》，期間不停重覆唱「如果你愛我」，主持車婉婉說：「你不停Repeat一句歌詞，真係要設計。」蔡文駒坦言嘗試投入歌曲的情緒，但沒有特定的人和事去代入歌中：「人到中年，好多嘢已經沉澱咗成為我哋中年嘅故事。」故他嘗試代入缺氧、窒息的無助感覺。

蔡文駒不停重複同一句歌詞，獲車婉婉讚設計有心思。（公關提供）

中年好聲音4丨卓猷燕唱《I Will Survive》High翻天

至於蔡文駒的對手卓猷燕一向喜歡挑戰高難度，選唱節奏感強勁、全球經典歌《I Will Survive》。出名具爆發力的卓猷燕在Live Band加持下，演出更加High爆。她唱完向樂隊鞠躬致謝：「沒有你們，我是唱不到這個Feel。」

卓猷燕High爆演繹《I Will Survive》。（公關提供）

中年好聲音4丨車婉婉向卓猷燕解釋片皮鴨

車婉婉問卓猷燕：「你揀呢隻歌，你想將對手當片皮鴨片出去？」卓猷燕驚訝問：「咩係片皮鴨？」車婉婉即用英語說「Peking Duck」，卓猷燕連忙否認，並指這首歌是送給小時候的自己：「雖然我們有一種好驚嘅感覺，但唔使驚，我可以照顧我們。」最終蔡文駒與卓猷燕的演出都令評審們畀分很苦惱！想知兩人比拼後，哪個會跌入危險區？就要密切留意本周日晚播出的《中年好聲音4》。