醫啲阿媽都唔知丨鄒重璂醫生指抗生素唔使食晒？女士亂用容易感染

撰文：種嚶嚶
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《醫啲阿媽都唔知》是由陸永夥拍黃嘉雯(Carmaney)主持的健康資訊節目，每集請來醫護相關專業人仕，從健康出發以輕鬆手法，認真討論與各人息息相關的日常健康話題，改正一些醫學認知的謬誤。在這集節目中鄒重璂醫生再為大眾解開一項醫學迷思，女士亂用抗生素容易引致念珠菌感染。

（左起）Carmaney、陸永、鄒醫生主持節目。（公關提供）

鄒重璂再解醫學迷思

3月23日晚鄒重璂醫生再為大眾解開一項醫學迷思，阿媽經常話「阿仔阿女你病咗咁耐都未好，喉嚨又發緊炎。你有無食晒醫生開畀你嘅抗生素呀？聽講要食晒成個療程至掂㗎，唔好食剩」。

鄒醫生指抗生素功效經常被誇大。（公關提供）

黃嘉雯自爆常服抗生素

Carmaney自言經常要服用抗生素，她解釋說︰「因為天生扁桃腺好大，郁啲就發炎，醫生就會開抗生素我食。最誇張係舊年，每個月都發炎，醫生會開定抗生素畀我看門口。」她更常備消炎藥作不時之需。

Carmaney經常扁桃腺發炎。（公關提供）

鄒重璂提出抗生素對病毒無效

鄒醫生表示不認同此種做法，但承認的確很容易混淆抗生素與消炎藥的功效，亦神化了抗生素具備的治療功能。他說︰「消炎藥泛指一切對應發炎的藥物，好似扭親引起的紅腫脹痛。假如問題係由細菌引起，咁樣抗生素就發揮作用，但依然對付唔到病毒。而超過9成上呼吸道嘅疾病，都由病毒引起，抗生素發揮唔到作用。」

鄒醫生指抗生素的藥效及服用方法經常遭人誤解。（公關提供）

鄒重璂警告勿濫用抗生素

他補充女士服用抗生素要特別小心，因為會破壞腸道及陰道細菌，導致念珠菌感染。對於不少人都認為抗生素必須完成整個療程，鄒醫生指沒有足夠證據證明這個論點，他補充所謂抗藥性的元兇出自禽畜身上，畜牧者用抗生素飼養禽畜，令牠們殘留藥性，最後抗藥性反噬到人類身上。鄒醫生忠告想有效預防及抵抗疾病，最好方法是增強自身免疫力。

鄒醫生指抗生素功效經常被誇大。（公關提供）
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