醫啲阿媽都唔知丨發高燒會燒壞腦？黃嘉雯自爆勁期待發燒

由陸永夥拍黃嘉雯(Carmaney)主持的健康資訊節目《醫啲阿媽都唔知》，每集請來醫護相關專業人仕，從健康出發以輕鬆手法，認真討論與各人息息相關的日常健康話題，改正一些醫學認知的謬誤。在3月20日的節目中，鄒重璂醫生批父母對「發燒」太過執着，黃嘉雯自爆學生時期「勁期待發燒」的原因。



Carmaney中學時期對「發燒會長高」有迷思。（公關提供）

醫啲阿媽都唔知丨鄒重璂認為發燒唔使理

3月20日晚鄒重璂醫生繼續撥亂反正，他批很狠多人，特別是父母對「發燒」有一份執着，他說︰「日日都探熱，無病、有病都探熱，啲人對發燒嘅痴迷，已達到荒謬程度。」

陸永太太每遇女兒發燒即成「每事問」。（公關提供）

陸永自爆太太亦是當中一份子，他跟鄒醫生說︰「老婆都唔知問過你幾多次，你都係話唔使緊張。到下一次都係再問。」發燒之所以令父母擔心，是一直有流傳發燒溫度過高會「燒壞腦」。

陸永太太每遇女兒發燒即成「每事問」。（公關提供）

醫啲阿媽都唔知丨鄒重璂解釋壞腦是由腦膜炎引起

鄒醫生指40、50年代的香港家長都擔心孩子高燒引致「燒壞腦」，當時確實不少小朋友因此病影響腦部發育。但事實是將「高燒」跟「壞腦」互為關係調轉，他解釋說︰「其實兩樣嘢都係真確，但就無雙連關係，唔係因為高燒而壞腦，而是因為腦膜炎引致發高燒。」

鄒醫生指是腦膜炎導致發燒。（公關提供）

由於當時衛生跟醫療技術較落後，很多小朋友因腦膜炎令腦部發育受損，而發高燒只是該病其中一項重要病徵。鄒醫生補充表示隨住醫學科技進步，近年已鮮有腦膜炎一類病症。「發燒」是身體以高熱跟病菌打仗，為治療過程之一。

鄒醫生指是腦膜炎導致發燒。（公關提供）

醫啲阿媽都唔知丨黃嘉雯自爆「勁期待發燒」原因

此外，鄒醫生提出人們經常以為「小朋友發完一燒就會長高」，其實兩者並無因果關係。Carmaney 自爆中一升中二的糗事，那一年發過高燒，她說︰「嗰一年高咗10公分，自此之後勁期待下一次發燒，諗住可以再生高啲，點知原來唔關事。」