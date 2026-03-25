他們的澳洲駕期丨丁子朗引爆「口舌之戰」：原來Joey係食屎大！

TVB旅遊節目《他們的澳洲駕期》本周一至五晚10點30分翡翠台播出最後五集，本周主角是吳若希、戴祖儀及丁子朗，三人啟動的是昆士蘭（Queensland）夏日之旅。



吳若希（Jinny）、戴祖儀（Joey）、丁子朗（丁丁）的玩轉昆士蘭。（官方提供圖片）

他們的澳洲駕期丨吳若希重溫16年前舊片超感觸

3月23日一集，吳若希（Jinny）、戴祖儀（Joey）、丁子朗（丁丁）玩轉昆士蘭，享受陽光與海灘、親親大自然兼大歎海鮮，行程豐富。出名轉數快兼牙尖嘴利的Joey與Jinny，食個早餐都要互相傷害。在與3歲樹熊共進早餐時，Joey搞笑指樹熊年紀細過Jinny「一大截」：「She is thirty years older than him.」其後餵袋鼠時，Joey再啄住Jinny：「佢個樣同你一樣咁黑面！」至於Jinny，則借「嘈鴨」反擊Joey：「呢個咪你囉，嘈嘈閉！」而丁丁當得知袋鼠BB「Joey」頭三個月是食媽媽的糞便長大時，亦唔執輸攻擊Joey：「原來Joey係食屎大！」三人吵吵鬧鬧，好不熱鬧。

Joey搞笑指樹熊年紀細過Jinny。（官方提供圖片）

Joey指着袋鼠對Jinny說：佢個樣同你一樣咁黑面！ （官方提供圖片）

丁丁：原來Joey係食屎大！（官方提供圖片）

三人還入住了整個山頭僅得六間的Pet farm獨立木屋，並齊齊BBQ傾心事；期間製作組準備了Jinny 16年前的唱歌片段，看着當年青澀的自己，Jinny感觸良多。她坦言當年十分「驚青」，對別人要求千依百順，並忍不住想起24歲時的艱難時刻：「嗰段時間我阿媽入咗醫院，加埋好多嘢發生，我唔expect 24歲就已經要經歷，將一個懵懂嘅自己逼住變成一個要獨當一面嘅人，我需要去hold起成頭家。」Joey則分享了面對Hater的心態，豁達表示不介意被討厭：「因為鍾意你嘅人一定多過討厭你嘅人」、「因為睇一個人嘅缺點永遠容易過睇一個人嘅優點」。

三人之後入住Pet farm的獨立木屋。（官方提供圖片）

製作組更準備了一段Jinny 16年前唱歌的片段。（官方提供圖片）

Jinny：將一個懵懂嘅自己逼住變成一個我要獨當一面嘅人。（官方提供圖片）

他們的澳洲駕期丨丁子朗百厭仔上身嚇到「雙J」花容失色

至於3月24日播出一集亦是驚喜浪接浪！三位主持率先前往歐瑞利綠山雨林莊園（O’Reilly's）行吊橋，百厭的丁丁特意搖晃吊橋嚇到Jinny與Joey花容失色。其後三人轉戰榮獲300多項國際獎項的天寶林山（Tamborine Mountain）釀酒廠，該處擁有豐富植物資源，號稱「想要咩味嘅酒都整得到」，連「驅風油味」都能調配出來。接着三人到布里斯本河（Brisbane River）大玩水上摩托艇（Jet Ski），Jinny對快艇表現得相當「驚青」，相反丁丁與Joey則超級Enjoy。

三人轉戰釀酒廠，丁丁背心Look上陣體驗釀酒。（官方提供圖片）

三人大玩水上摩托艇（Jet Ski）。（官方提供圖片）

玩完一輪，三人轉往袋鼠角（Kangaroo Point）野餐兼打麻雀，期間大傾八卦。Joey大爆曾因拍劇被後輩激到喊：「試過拍劇要等一個後輩，等咗兩三個鐘佢先到，點知得一句對白都NG咗三十幾四十次！」Joey坦言當時頂唔順，崩潰爆喊打給Jinny訴苦。

三人野餐兼打麻雀。（官方提供圖片）

Joey大爆曾因拍劇被後輩激到喊。（官方提供圖片）

他們的澳洲駕期丨丁子朗大方公開理想型

三人又於布里斯本的Story Bridge下欣賞夜景、食飯兼歎靚酒。Joey自爆下載了澳洲的交友App，更自信滿滿地說：「我好受Dee Dee（弟弟）歡迎㗎，我而家就識一個Dee Dee畀你睇！」到底最後能否成功？丁丁則大方公開理想型，並自爆年青時偏愛「姐姐」，並曾譜出相差9年的姊弟戀：「一世都記得嗰個moment，當年我23歲生日……」Joey聞言即突破盲點：「嗰時你入咗行㗎啦喎！」

Joey自爆下載了澳洲的交友App。（官方提供圖片）

Joey自信滿滿：我好受Dee Dee（弟弟）歡迎㗎！我而家就識一個Dee Dee畀你睇！（官方提供圖片）

結果Joey真成功與外籍型男交換IG。（官方提供圖片）