美食新聞報道｜李家鼎教一眼識魚術　施焯日大啖日賣500件滑蛋治

撰文：亞瑟
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由一班靚仔靚女倪嘉雯（Carmen）、黃嘉雯（Carmaney）、廖慧儀（Jessica）、伍倩彤（Gillian）、蔡景行（行仔）等主持的飲食節目《美食新聞報道》，本周一、二、四、五晚8點TVB Plus（82台）播映。3月23日一集中，「識食之人」李家鼎教觀眾如何一眼辨別海魚定養魚，中菜館行政總廚潘師傅還傳授蒸魚大法讓人人變食神；施焯日大啖日賣500件沙嗲牛滑蛋治，倪嘉雯歎樽仔奶茶翻尋味。

鼎爺、行仔到尖沙嘴試中菜。（官方提供圖片）

美食新聞報道｜李家鼎授蒸魚大法人人變食神

3月23日「識食之人」鼎爺李家鼎再度登場今次主力介紹蒸魚，看似簡單的一味菜，但魚肉要蒸到鮮嫩細滑，細節與火喉的掌握缺一不可。鼎爺跟蔡景行（行仔）來到一間位於尖沙嘴的中菜館，今次品嚐三道菜，包括︰清蒸東星斑、無花果黑豚咕嚕肉及蝦籽柚皮。當蒸魚上枱時鼎爺一眼便看出這條魚非常新鮮，他解釋箇中橋妙︰「魚眼凸嘅、魚身飽滿代表條魚好新鮮。肉剛剛離骨，即係時間、火喉都做得好靚。」

鼎爺、行仔到尖沙嘴試中菜。（官方提供圖片）

鼎爺又教從牙齒分辨海魚及養魚，他表示養魚牙齒較海魚細很多，因為不用搶、不用覓食的關係。鼎爺指蒸魚一般來說，一斤魚需時約8分鐘，亦不宜用瓦碟去蒸，鼎爺解釋︰「瓦碟傳熱慢，要額外花多2分鐘去蒸，最好用不銹鋼碟傳熱快。」他補充蒸厚身魚如龍躉、石斑一類的時間要稍長。

鼎爺話魚身飽滿表示新鮮，牙齒大小能分辨海魚或養魚。（官方提供圖片）
新鮮靚魚，眼仔微凸。（官方提供圖片）

接下來的咕嚕肉，最考師傅功夫的就是芡汁的稀稠度，鼎爺說︰「師傅個芡埋得好好，火喉要控制得宜。最後一味餸嘅柚皮做到入口融化，無苦澀味。」鼎爺講笑話蝦籽柚皮雖好，惟獨欠一隻鵝掌顯得單調，因為歌仔有得唱「鵝頭、鴨頸雞籮柚，柚皮鵝掌蝦籽無得走」。節目中菜館行政總廚潘師傅透露蒸魚的小小竅門，就是先將魚身跟碟接觸一面𠝹一刀，再用一隻筷子托起整條魚，令受熱均勻。

咕嚕肉又稱古滷肉，很考廚師功夫。（官方提供圖片）
蝦籽柚皮。（官方提供圖片）
行政總廚潘師傅教蒸魚秘訣。（官方提供圖片）

美食新聞報道｜沙嗲牛肉滑蛋三文治一日賣出500件

此外，施焯日（Arthur）、倪嘉雯（Carmen）推介一間三文治專門餐廳，此店巴閉地方是他們的招牌沙嗲牛肉滑蛋三文治，最高紀錄一日賣出500件，據店員表示店內另一名物樽仔奶茶，亦備受食客追捧。Carmen透露奶香茶滑的秘密是茶底用了5款茶葉沖製，她說︰「5款茶葉粗幼唔同，令茶味更濃郁。」Arthur大讚三文治不單大件夾抵食，沙嗲牛味極濃配上滑蛋，令口感更順滑。

Arthur、Carmen實測日賣500件的沙嗲牛治。（官方提供圖片）
店內的奶茶跟沙嗲牛治是絕配。（官方提供圖片）
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