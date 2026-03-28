《逐玉》張凌赫精緻將軍樣惹負評　何潤東憑霸氣項羽再度翻紅

50歲台灣男星何潤東近日在內地社交平台意外迎來一波「翻紅」熱潮！事緣近期陸古裝劇《逐玉》熱播，劇中張凌赫的精緻武將造型引發網民熱議，不少人隨即翻出何潤東在14年前（2012年）《楚漢傳奇》中飾演的「項羽」作對比。除了充滿力量感的霸王形象備受讚賞，他與妻子林佩希長達16年的異地戀愛史亦再度被翻出，專情與硬漢的形象讓他再度翻紅，短短7天內在抖音暴增30萬粉絲。



何潤東在14年前（2012年）《楚漢傳奇》中飾演的「項羽」。（《楚漢傳奇》劇照）

張凌赫精緻將軍遭吐槽 何潤東憑霸氣項羽再圈粉

近日由張凌赫主演的陸劇《逐玉》熱播，但他在劇中飾演的武將角色卻因「精緻妝容與華美盔甲」被部分網民戲稱為「粉底液將軍」，更被批評在戰場上缺乏粗獷感與力量感。

陸劇《逐玉》中張凌赫飾演的武將角色因「精緻妝容與華美盔甲」被部分網民戲稱為「粉底液將軍」，更被網民用作同何潤東在2012年《楚漢傳奇》中飾演的「項羽」進行對比。（網上圖片）

這場審美爭議促使網民翻出何潤東在2012年《楚漢傳奇》中飾演的「項羽」進行對比。身高1米86的何潤東擁有健碩的肌肉線條，當年身披重達30斤的實體盔甲上陣，馬戰動作剛猛凌厲。鏡頭前的他滿面塵土與血污，完美呈現戰場上沙塵漫天的粗獷真實感。無論是鴻門宴上的輕蔑眼神，還是烏江自刎的悲愴感，都被網民大讚「骨子裡透出西楚霸王的氣度」。

何潤東當年在《楚漢傳奇》中身披重達30斤的實體盔甲上陣，馬戰動作更是剛猛凌厲。（《楚漢傳奇》劇照）

鏡頭前的何潤東滿面塵土與血污，完美呈現戰場上沙塵漫天的粗獷真實感。（《楚漢傳奇》劇照）

這次的對比效應讓何潤東的人氣急升，其抖音帳號在7天內狂漲30萬粉絲，單日最高漲幅更超過10萬，總粉絲量成功突破400萬大關。

鴻門宴上何潤東的輕蔑眼神。（《楚漢傳奇》劇照）

烏江自刎的悲愴感。（《楚漢傳奇》劇照）

何潤東的抖音帳號在7天內狂漲30萬粉絲，總粉絲量成功突破400萬大關。（抖音＠何潤東）

16年異地戀低調相守 與愛妻相戀19載情深意重

除了演藝事業再度備受矚目，何潤東與妻子林佩希（Peggy）的愛情長跑亦令人動容。何潤東曾分享過與妻子相愛故事，兩人於2007年經朋友介紹認識。2009年不慎被媒體拍到同框後，為了不影響男方的演藝事業，妻子甘願做他背後的女人，低調地將約會地點局限於家中或電影院。

何潤東曾分享過與妻子林佩希（Peggy）的愛情長跑故事。（抖音＠何潤東）

何潤東與妻子林佩希（Peggy）。（微博＠何潤東）

何潤東與妻子曾維持了長達16年的異地戀模式，每年見面時間甚至不足兩個月，早期僅能依賴舊式手機傳送短訊維繫感情。兩人在2016年正式步入婚姻，並於2022年終於結束異地生活。時至今日（2026年），兩人已攜手相伴19個年頭，迎來結婚10週年的里程碑，深厚且踏實的感情羨煞旁人。

何潤東與妻子曾維持了長達16年的異地戀模式，每年見面時間甚至不足兩個月，僅能依賴舊式手機傳送短訊維繫感情。（微博＠何潤東）

兩人在2016年正式步入婚姻，並於2022年終於結束異地生活。（微博＠何潤東）