曾做李小龍師傅？胡楓笑爆當年內幕　亡妻一句話助他捱過演藝低谷

現年94歲、素有「演藝圈長青樹」美譽的胡楓（修哥），近年活躍於經營個人影音頻道「修哥萬花筒」。近日他轉換身份，作客TVB節目《電視城內》接受專訪。在節目中，胡楓不但罕有地暢談自己的身家與退休觀念，更親自解開了多年來與已故巨星李小龍的傳聞，並分享了亡妻如何陪伴他走過事業低谷的溫馨往事，展現出令人敬佩的豁達人生觀。



胡楓（修哥）近日作客TVB節目《電視城內》接受專訪。（YouTube@TVB (official)）

陰差陽錯出道即爆紅 得譚炳文牽線轉戰電視

回顧演藝生涯，原本無心繼承古董家業的胡楓，當年因看到報紙招考演員的廣告而膽粗粗報名。幸運獲大成公司錄取後，他首部電影《男人心》便擔正做男主角，更與當紅女星芳艷芬合作，作品大獲好評。胡楓直言當時十分高興：「我開心到不得了，好多人恨都恨唔到，竟然肯同我拍，但唔係我叻，係公司嘅安排，一出道就做男主角梗係開心！」胡楓在1950至1970年代間拍攝了超過200部電影，產量驚人且口碑載道。

後生時的修哥胡楓。（網上圖片/劇照）

後生時的修哥胡楓。（網上圖片/截圖）

直到60年代後期粵語長片式微，胡楓在譚炳文的牽線下轉戰電視圈，首個參與的綜藝節目便是《歡樂今宵》（EYT）。憑著強烈的表演慾，他抱著「甚麼都試下」的心態，觀察並學習他人，迅速適應了電視台的節奏。回憶往事，胡楓亦十分感慨：「當時心諗，未試過都好吖，就咁就加入咗EYT。由拍電影做男主角到入電視台拍綜藝節目，人哋問我點適應？我話好易，乜都試下，做之前先睇吓人哋點做，因為我有表演欲，但凡表演我都鍾意。」

胡楓自述是在譚炳文的牽線下轉戰電視圈。（YouTube@TVB (official)）

胡楓首個參與的綜藝節目便是《歡樂今宵》（EYT）。（YouTube@TVB (official)）

賢妻一句話解開心結 罕談身家豁達知足

由當紅的電影英俊小生轉型到電視台飾演父親、爺爺等綠葉角色，胡楓坦言曾陷入自我懷疑的低谷。幸好當時得到太太呂詠荷的全力鼓勵，太太一句話：「你既然鍾意做，累積了這麼多年經驗就不要浪費，你鍾意做就做啦！無所謂的！」讓他瞬間猶如一言驚醒夢中人。從此他放下沒有做主角的遺憾，只要有戲可演便盡力做好。他更笑言電視台的工作雖然忙碌，但讓他結識了不同年代的導演與演員，大大擴闊了生活圈子，是非常適合他的事業。

胡楓坦言曾陷入自我懷疑的低谷，幸好當時得到太太呂詠荷的全力鼓勵。（YouTube@TVB (official)）

親解與李小龍真實關係 否認曾作演技指導

坊間一直流傳胡楓曾指導過已故巨星李小龍的演技，更擔任了李小龍的演技指導，對此胡楓就在訪問中親自否認傳聞。胡楓透露兩人相識於微時，當年李小龍從美國回港都會相約吃飯聊天，胡楓謙虛地笑指自己絕不可能教對方演戲：「我點可能教佢演戲？仲要澄清一下我唔識得打功夫，我就算識功夫，都係三腳貓功夫，同李小龍冇得比！」

胡楓在訪問中親自否認擔任過李小龍的演技指導的傳聞。（YouTube@TVB (official)）

此外胡楓還回憶起一段趣事，透露李小龍以前經常貪玩地要求修哥打他：「以前同佢一齊，佢成日叫我打佢，當我郁手佢就即刻避，所以我冇打過他。」