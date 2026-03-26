陳瀅孖好姊妹合體澳門開騷　黎耀祥胡定欣等視帝視后齊齊撐場

女神陳瀅與蔡潔早前宣布將於4月25日晚上8時正於澳門銀河G Box，舉行限定現場演出《Pillow Talk》。為了隆重其事，主辦單位「本地舞台」特別安排記者會，由陳瀅和蔡潔親自公布詳情。



陳瀅、蔡潔首個現場演出《Pillow Talk》海報。（官方提供圖片）

陳瀅和蔡潔4月25日澳門合體

陳瀅和蔡潔在記者會上預告屆時除了唱歌外，也構思了不少驚喜演出。由於過去二人不是太多交集，她倆竟然一齊開騷，確實令不少人大感好奇，陳瀅透露她與蔡潔初次見面時，非常感動，但細節如何會在《Pillow Talk》上跟大家分享，「距離演出倒數1個月，心情由最初的極度後悔到今天變得非常期待，現正積極跟老師進修歌藝，也有跟排舞師練舞，其中跳舞部分可以說是向難度挑戰。」

陳瀅和蔡潔4月25日澳門合體舉行限定現場演出《Pillow Talk》。（官方提供圖片）

陳瀅笑說：「剛收到邀請去澳門開騷時，在和團隊多次開工作會議後，發現原來做一個Show要準備很多表演項目，當時確實曾萌生了一下後悔的念頭。」「今次驚喜位不單止服裝上，更包含棟篤笑、現場演唱、遊戲互動、深情對話等，內容包羅萬有。」

陳瀅和蔡潔4月25日澳門合體舉行限定現場演出《Pillow Talk》。（官方提供圖片）

視帝、視后拍攝打氣視頻支持

陳瀅和蔡潔在電視劇合作過的好友也特別拍攝打氣視頻，包括黎耀祥：「我知道我係電視劇『拳王』嘅好拍檔蔡潔會同陳瀅一齊開show，呢個show我聽講個主題係叫Pillow Talk，聽起上嚟已經好吸引，我就一定支持，希望大家都可以支持。」朱敏瀚：「陳瀅同埋蔡潔會喺澳門銀河開show，本人非常之期待，同大家講個秘密，陳瀅好Rap得㗎，如果到時佢肯Rap返首就好啦，到時見。」胡定欣：「恭喜晒Jacky同Jeannie您哋開Show，希望大家快啲買飛去支持佢哋呢個 Pillow Talk 。」

黎耀祥打氣視頻。（官方提供圖片）

朱敏瀚打氣視頻。（官方提供圖片）

胡定欣打氣視頻。（官方提供圖片）

陳山聰：「聽講邵氏有兩個靚女兼好姊妹要開Show，就係陳瀅同埋蔡潔，佢哋將會開一個叫做Pillow Talk 嘅 Show，好正㗎，到時大家一定要支持佢哋，我都會支持佢哋， Good Show， Good Show，Good Show！」黃宗澤：「咦！陳瀅同埋蔡潔嗰個Pillow Talk Fanmeeting ，4月25號喺澳門舉行，冇理由唔支持佢哋㗎，快啲買飛啦。」陳瀅和蔡潔看完這些視帝、視后和好朋友的打氣視頻後非常感動，感謝他們充滿心思的支持。

陳山聰打氣視頻。（官方提供圖片）

黃宗澤打氣視頻。（官方提供圖片）

朱敏瀚在片中大爆陳瀅擅長唱Rap，蔡潔表示沒有想過陳瀅是非常Rap得。她說︰「我完全估佢唔到佢識Rap，佢俾我嘅印象係好Sweet嘅女仔，約唱K佢就揀咗首好有節奏感嘅歌，之後佢Rap，我當時嘩一聲！」陳瀅笑謂咩文都Rap到，她說︰「因為係講個節奏同速度！大家嚟Pillow Talk睇就知！」