68歲廖偉雄大馬餐飲生意越做越大　坐勞斯萊斯巡視魚蛋檔氣場十足

現年68歲的「阿燦」廖偉雄，淡出幕前從商多年，近年移居馬來西亞，飲食生意越做越大。近日他在其YouTube頻道上載新片，見他坐著一部價值數百萬港元的灰色勞斯萊斯霸氣駕到，巡視新開張的魚蛋檔。片中他落車時步伐穩健、氣場強大，被問到是否因新店開張即買名車，他霸氣回應：「唔係你估！」

廖偉雄坐勞斯萊斯拍片。（影片截圖）

廖偉雄落車行路氣場十足。（影片截圖）

否認豪車車主身分

不過，廖偉雄在片中大方澄清自己並非車主。他笑言：「老老實實，部車唔係我嘅，係我朋友嘅。」 儘管車是借來的，但以廖偉雄目前擁有的「燦神龍場」及多間餐廳的規模，要買一台豪車也不是一件難事。

廖偉雄大方澄清自己並非車主。（影片截圖）

廖偉雄魚蛋檔生意火爆

廖偉雄近年鬍鬚花白，但精神奕奕，更在店內親自與食客合照。新店魚蛋檔面積極大、人氣爆棚，食客大讚食物好吃、價錢公道。廖偉雄對當下生活亦感到滿足，並在片中感嘆：「其實做人就係咁樣，你邊度都可以去，乜嘢都可以玩嘅。大排檔我又可以食，高級酒樓我又可以去，當你能夠做到咁樣，呢個先至係叫人生嘅樂趣。」

廖偉雄新店魚蛋檔生意火爆。（影片截圖）

阿燦再現身，留有滿面白鬍鬚。（YouTube影片截圖）

曾因義氣受牽連

廖偉雄的人生路並非一帆風順。早年他憑《網中人》「程燦」一角走紅，90年代因為義氣為朋友做擔保人，結果對方沒有繼續供款，無辜受牽連。他之後轉戰內地經營有機農業，生意做得有聲有色，可惜一場天災損失慘重。近年於大馬再戰飲食界，成功由谷底翻身，其傳奇經歷令外界嘖嘖稱奇。

廖偉雄專注發展有機農業，他種植的「亞燦米」更獲得多項殊榮。（Facebook@燦神龍場）

廖偉雄在馬來西亞吉隆坡開設1.5萬呎、4層高的綜合性飲食娛樂基地。（截圖）

痛風中風後康復進度良好

除了事業上的起跌，廖偉雄近年亦經歷了健康上的考驗。他曾自爆患有痛風，甚至曾經中風。後來廖偉雄派定心丸表示，目前身體已經恢復得七七八八。他透露之前透過物理治療、電療等方法積極復健，現在情況已經相當不錯，頭腦清晰靈活。