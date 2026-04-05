正義女神劇評｜佘詩曼演技超班　劇情節奏明快　題材探討欠缺深度

3月16日，《正義女神》內地開播，直面尖鋭的司法問題：當施害者利用年齡豁免權逃脱懲罰，司法該如何自處？本期測評，我們繼續從數據分析、觀眾反饋、評家解讀三個維度，逐一品鑑這部劇的成色。



《正義女神》由《新聞女王》原班人馬打造，鍾澍佳擔任總監製並執導，總編劇方家逸、潘漫紅、楊雪兒，佘詩曼、譚耀文、陳煒、周嘉洛、許紹雄等實力派演員聯袂主演。故事圍繞佘詩曼飾演的高等法院法官言惠知展開，她在審理一樁14歲少年謀殺案時，發現嫌疑人多次因未達刑事責任年齡而免於處罰，於是主動申請降職到少年法庭，試圖從源頭干預青少年犯罪，探尋司法救贖之路。

電視劇《正義女神》宣傳海報（微博@電視劇正義女神）

數據分析

從數據表現來看，《正義女神》開播同期有《逐玉》《我的山與海》多部大劇強勢分流，並非開播即爆。開播站內熱度破4736，登頂優酷熱搜榜、港劇榜和都市榜。開播首周，優酷站內熱度破8025，累計有效播放量突破1億。從趨勢上看，這部劇依靠內容本身逐步發酵，走勢慢熱。

更值得關注的是話題焦點的遷移：熱搜從開播時圍繞「佘詩曼」「許紹雄遺作」等演員向話題，逐步轉向「正義女神法官女兒霸凌」「正義女神高成彬二次作案」以及法理與情理的博弈等劇情向和議題向討論。

《正義女神》在抖音熱點榜的話題播放量。（抖音）

抖音熱點榜上，庭審場面、母女關係等劇情節點紛紛引發熱議，主話題播放量6.2億，劇集在內容層面開始體現公共討論價值，也為後續的口碑發酵提供了基礎。客觀而言，這部劇在泛娛樂受眾中的覆蓋面並沒有形成絕對優勢，更多還是吃到了現實題材和港劇質感的紅利。

觀眾反饋

觀眾口碑方面，《正義女神》的評價呈現出比較鮮明的分層。內地港劇迷普遍給出了高評價，認為這部劇全員實力派，從情懷到內容，都能滿足期待。佘詩曼從《新聞女王》的Man姐切換到法官言惠知，外放的氣場轉化成內收的思辨，表演更見功力；許紹雄的出演被視為「珍貴的遺作」，每次出場都是一次鄭重的告別；加上TVB標誌性的快節奏敘事與單元案件強反轉的結構，喜歡律政劇和港劇的觀眾都覺得看得很過癮。

許昭雄（微博@電視劇正義女神）

也有觀眾對劇作的深度提出質疑，認為部分案件的社會成因探討流於表面，本可以挖掘之處也大都點到為止，少年犯的轉變和家長的反省略顯倉促，帶有TVB「流水線」式的套路感。

劇評正文

比港劇有韓範兒，比韓劇有港味

看《正義女神》的過程中，總有一種在港劇和韓劇之間來回切換的感覺。

先說比港劇有韓範兒。

這部劇可以直接對標韓劇《少年法庭》。兩部劇有很多相似之處，比如女主都因為過往的案件成為少年法庭的法官，都主張對少年犯從嚴從重，都以法官的身份追查案件真相……劇集開場的案子是「14歲少年天台殺人案」。惡魔少年導致一對無辜的母子先後慘死，卻能憑藉年齡優勢鑽法律空子，再加上富有迷惑性的表演騙過陪審團，最終逍遙法外。

法律是守護社會公平正義的底線，可是像這樣的未成年人犯罪擊穿了這層底線，如此直截了當的矛盾衝突，加上高能反轉帶來的衝擊力，確實很有韓劇質感。題材的稀缺性讓《正義女神》的話題度直接拉滿。同時在案件編排方面富有特色，以單元劇的形式選取了大量真實案例，並配合香港的司法實踐環境進行了處理。

比如「離島三害案」，三名未成年人搶奪同學錢財，謀財害命並試圖埋屍。該案的原型是此前引發極高討論度的邯鄲初中生被害案，經過改編後，放在香港陪審團體系的敘事中毫無違和感。

看多了這些未成年人誤入歧途的案件，不禁感慨每一個少年犯的背後，都有一個充滿問題的家庭。這種對人性善惡與社會責任的探究，加上劇中討論的程序正義和規則漏洞，極似韓劇式的社會思辨。難怪法官言惠知直呼：「既然父母不教，就由法庭幫你教。」

《正義女神》劇照（微博@電視劇正義女神）

再說比韓劇有港味。

《正義女神》的港味首先體現在眾多的熟面孔上，有佘詩曼、陳煒、譚耀文等一眾老戲骨坐鎮，讓觀眾倍感親切。更讓人感慨的是，劇中有許紹雄參演，這也是他留給觀眾的遺作。傳統港劇裏濃墨重彩的法理與人情交鋒，在《正義女神》中同樣有所展現。

「14歲少年天台殺人案」裏的罪犯高成彬，他的母親高淑樺（陳煒 飾）身為業界頂尖的律師，親自下場為兒子辯護。從職業素養和法律條文出發，高淑樺應該尊重事實，讓案件真相大白，但是作為一個母親，她要想盡一切辦法為兒子脱罪，即使和朋友鬧翻、違背職業道德也在所不惜。除此之外，言惠知作為法官找線索查證據審判案件，幾乎包辦了公檢法一條龍的工作，有明顯越俎代庖的嫌疑。

不過，這類設定是港劇的常見創作手法，比如《法證先鋒3》裏的法證人員，也有不少越權查案、替代警察完成工作的情節。這也算是港劇的一大傳統特色，在主角光環的加持下，觀眾倒也不必對此過分深究。

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港式大女主」三板斧，這次失靈了

韓劇《黑暗榮耀》發布會的時候，編劇金恩淑曾自述創作這部作品的契機，是上高二的女兒問了她一個令她震驚的問題：「媽媽，是我把別人往死裏打更讓你心痛，還是我被別人往死裏打更讓你心痛？」

如你所見，這個問題非常難回答。但越是難回答，就越說明這個問題背後包裹的社會現實和人性灰度的複雜程度。

近年聚焦青少年犯罪問題的影視作品不在少數，海外有《少年法庭》《豬玀之王》《混沌少年時》，國內有《九部的檢察官》《無盡的盡頭》，因此《正義女神》儘管在國產劇序列中有一定的題材優勢，但對於熟悉這類作品的觀眾來說，難免有珠玉在前之感。

第一集以「高成彬天台殺人案」引出主要人物後，《正義女神》的劇情以平均一集一個案件的節奏一路狂飆。這其中，有校園霸凌、有荒山埋屍、有惡意縱火、有未成年媽媽殺嬰……尺度不可不謂之大膽，話題不可不謂之密集。

但問題也隨之而來。案件如走馬燈般輪番上演，人物你方唱罷我登場，但除了女主角言惠知與高成彬（劉倬昕 飾）的角鬥外，每個案子都淺嘗輒止，缺乏深入挖掘。比如第7集的女學生傷人案，女學生在做板報時，用美術刀劃傷了男老師。

《正義女神》劇照（微博@電視劇正義女神）

案件的第一重反轉是，女學生在法庭上指控男老師性騷擾，她從被告人變成了受害者，男老師也因此聲名狼藉，被學校開除；案件的第二重反轉是，通過字跡對比，男老師收到的情書正是這名女學生所寫，傷人和性騷擾的指控疑似都是愛而不得的報復。但此案到這裏還沒結束，還有第三重反轉：女學生因這封情書遭到了來自同學的霸凌，她在霸凌者的教唆下，才做出了傷人舉動。

乍看之下，這個案件的情節足夠吸引人，反轉也足夠出人意料，但仔細推敲，卻沒有多少思考的空間。霸凌文化是如何形成的？學校和家長為何在霸凌過程中全程隱身？既然性騷擾是假，為什麼男老師的女友卻篤信他會非禮女學生？這些本該深入探討的問題，創作者甚至連「一筆帶過」的意圖都沒有，而是直接不展開、不解釋、不追問，自然也就不會出現對現實問題的真正探討。

某種程度上，《正義女神》稱得上是學到了短劇的精髓：只要節奏夠快、訊息夠多，不給觀眾留思考的時間，那就不會露怯。《正義女神》與《黑色月光》《新聞女王》的主創重合率很高，這三部劇也確實在風格上一脈相承：

狠人型女主＋直面現實的話題鋭度＋密集的金句輸出。



上面三點我願稱之為「港式大女主」三板斧。只是，《黑色月光》講復仇，《新聞女王》講職場，這兩部劇尚能通過製造密集的衝突和反轉、以邏輯讓位於情緒，來為故事製造爽感，從而精準擊中受眾需求。

但聚焦青少年犯罪的《正義女神》，是一部「爽不得」的作品。可創作者顯然還是按照追求效率最大化的敘事套路來搭建框架、填充內容，結果尺度有餘，深度卻明顯不足。從這個層面上講，《正義女神》浪費了這個好題材。

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