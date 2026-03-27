醫啲阿媽都唔知丨鄒重璂解構高血壓　陸永自爆曾被母親打爆電話

撰文：亞瑟
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由陸永夥拍黃嘉雯(Carmaney)主持的健康資訊節目《醫啲阿媽都唔知》，每集請來醫護相關專業人士，從健康出發以輕鬆手法，認真討論與各人息息相關的日常健康話題，改正一些醫學認知的謬誤。節目逢周一、五晚9點半及周二、四晚9點35分於TVB Plus(82台)播映。3月26日晚一集中鄒重璂醫生解構高血壓，戳破食成世藥迷思。

鄒醫生指一時三刻高血壓不用緊張。（官方提供圖片）

醫生阿媽都經常打電話問血壓

3月26日鄒重璂醫生會講解一般人對「高血壓」的誤解，因為阿媽經常話「阿仔阿女我血壓突然去到150，我使唔使去睇醫生呀，已經食得好清淡，但血壓又會突然標高，係咪要食一世降血壓藥」。原來陸永亦是「受害者」之一，不時會收到母親電話「報數」，他說︰「阿媽耐唔耐就打畀我，話而家已經（血壓）150喇，點算？」

陸永表示母親每遇血壓高便會來電。（官方提供圖片）

鄒重璂醫生解釋「血壓高」不等同「血壓高病」，他舉例說︰「好多人對血壓去到有一種痴迷的境界，其實睇笑片笑到哈哈聲、緊張、興奮或者女士經痛，都會刺激血壓升高，呢類唔係病，所謂『血壓高病』係指血壓持續高。」他補充血壓一時三刻高低沒所謂，最重要是觀察血壓走勢，是否長期高企。他補充不同時段血壓高低會有不同，一般早上會較高接住慢慢下降。

鄒醫生指一時三刻高血壓不用緊張。（官方提供圖片）

點先算高血壓　高血壓藥物是否要吃成世

鄒醫生提到一款「白袍高血壓」，當病人見到着白袍的醫護會好緊張。他承認血壓高有機會導致爆血管中風，藥物可以改善病情，但就未必要食一世，他笑說︰「呢種係病有得醫，醫好就唔使食成世藥。而一時三刻高低係唔使緊張，如果持續一個禮拜，都超過200度就唔尋常，要去醫院檢查。」對於坊間指高血壓有遺傳，鄒醫生指一般只影響2至3成，大部份高血壓形成是後天所致。

鄒醫生解釋血壓持續高企才算是疾病。（官方提供圖片）
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黃嘉雯
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