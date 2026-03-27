電視界「首席女強人」周梁淑怡現身　全港首位天氣女郎變三台高層

被譽為香港電視界「首席女強人」的周梁淑怡，日前與汪明荃、張寶華等老友驚喜聚頭。現年81歲的周梁淑怡精神矍鑠且氣場十足，舉手投足間依舊散發著當年叱咤風雲的女強人風采，凍齡狀態確實令人驚艷。

網民讚狀態更勝同場汪阿姐

在合照中，周梁淑怡成為網民關注焦點。雖然她已年過八旬，但狀態大勇，皮膚依然緊緻且氣質高雅。不少網民留言大讚周梁淑怡保養得宜，即便與同場一向被譽為「常青樹」的汪明荃相比，其大方得體的狀態亦絲毫不遜色，展現出昔日傳媒女強人的風範。

周梁淑怡(後排左2)近日跟汪明荃、張寶華等好友聚會。（IG圖片）

由天氣女郎到電視台高層

在香港電視廣播史的輝煌歲月中，周梁淑怡絕對是舉足輕重的靈魂人物。她於70年代加入TVB，當年她應徵TVB助理編導，卻意外被委派擔任香港史上首位中英雙語播報「天氣女郎」。後來憑毅力由幕前主持轉戰幕後，製作出《狂潮》、《家變》及《歡樂今宵》等經典節目。她更逐步晉升至電視台管理層，先後效力 TVB、佳視及亞視，展現出驚人的領導力與商業觸覺。

周梁淑怡（右）是香港史上首位中英雙語播報「天氣女郎」。（網上圖片）

周梁淑怡作客《流行都市》。（截圖）

周梁淑怡作客《流行都市》。（截圖）

堪稱「影壇伯樂」

周梁淑怡的精準眼光最為人津津樂道。當年她直言許冠文「樣唔靚、唱歌渣」，認定他唯有靠喜劇突圍，大膽安排他與弟弟許冠傑合組《雙星報喜》，之後催生了打破票房紀錄的電影《鬼馬雙星》。除了許氏兄弟，她更曾一手提拔過王晶、杜琪峯、徐克及許鞍華等多位影壇巨匠，對香港影視界貢獻良多。

周梁淑怡製作出不少經典節目。（網上圖片）

1989年周梁淑怡邀請吳耀漢加入亞視，創作出香港首個偷拍整蠱節目《吳耀漢攪攪震》，大受歡迎由13集加長至39集，成為亞視年度收視冠軍，為電視台賺大賺五百萬。（影片截圖）

華麗轉身跨足政商界

周梁淑怡後來更華麗轉身，跨界政壇擔任多年議員。從1981年至2008年連續擔任立法局、臨時立法會及立法會議員長達27年，曾任行政會議成員及旅遊發展局主席，在香港政壇與商界有深遠影響力。