陳凱琳成《乘風2026》唯一香港選手　全靠兒子鼓勵與丈夫支持

撰文：小白
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內地綜藝節目《乘風2026》（浪姐7）日前曾傳出過參加姐姐名單，陳凱琳、李施嬅及楊茜堯赫然在列。到了3月27日，《乘風2026》正式官宣參加姐姐陣容，34歲陳凱琳（Grace）成為唯一香港選手！陳凱琳近年轉型做KOL有聲有色，作為三子之母的她，在社交平台自述此次選擇踏出舒適圈，挑戰唱跳舞台的原因。

3月27日《乘風2026》（浪姐7）正式官宣參加姐姐陣容。（微博圖片）

陳凱琳官宣加盟《乘風2026》　全靠家人神助攻

《乘風2026》參加名單官宣後，陳凱琳亦罕有地在內地社交平台微博發文，坦言最初接到節目組邀請時，曾因擔心自己的舞台能力，加上需要協調照顧家中三名兒子（分別為7歲、5歲及3歲）而猶豫不決。不過，兒子卻十分支持自己的母親站上舞台：「媽媽你一定要去，不試怎麼知道自己不行你？」。正是兒子的暖心鼓勵，陳凱琳最終下定決心迎接挑戰，並寫下真摯心聲：「不為證明什麼，只為不留遺憾」。

陳凱琳亦於微博發文，坦言自己是在兒子的暖心鼓勵下，才最終下定決心迎接挑戰。（微博截圖）
陳凱琳坦言都曾擔心過自己的舞台能力，加上需要協調照顧家中三名兒子而猶豫是否參加《乘風2026》。（微博@陳凱琳GC）

除了兒子的鼓勵，丈夫鄭嘉穎的全力支持更是她最強的後盾。陳凱琳日前出席公開活動時，就大方坦承確實已收到《乘風2026》節目組的邀請，更透露丈夫鄭嘉穎對此給予了極大支持：「老公好好，他很鼓勵我，叫我趁年輕乜都試，他都有和我分享經驗，如果真的參加要好好調整心態，他比較擔心我的心理，怕我會受別人的言論影響。」

陳凱琳曾大方承認獲邀上《浪姐7》，並透露已得老公全力支持：「趁後生咩都試！」（IG@ghlchan）

賽制史無前例升級　挑戰「零修音」實時全直播

陳凱琳今次除了要克服心理關口，更要面對《乘風2026》極度考驗真實實力的全新硬核賽制，據悉這一季的《乘風破浪的姐姐》從4月3日的初舞台至6月19日的總決賽，共計7場公演將全部採用實時直播，過程主打無修音、無剪輯、無延遲，任何表演瑕疵都會最真實地呈現於觀眾眼前。

《乘風2026》將於4月3日開播，從初舞台至總決賽，7場公演將全部採用實時直播的形式。（微博截圖）

每場公演前的48小時訓練及彩排過程，將進行同步多機位直播，觀眾可以根據個人喜好自主切換直播視角，零死角見證整個姐姐們最真實的備戰狀態與壓力。

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