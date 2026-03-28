日女星麻衣爆確診B型流感　高燒、全身痠痛無法動且「味覺消失」

日籍女星麻衣（佐藤麻衣）近年重返演藝圈後，經常透過社群媒體與粉絲分享生活點滴。日前她結束台灣行程返回東京，沒想到隨即傳出身體微恙，經就醫診斷後確定罹患「B型流感」。



即便病中虛弱，她仍展現樂觀性格，在Instagram幽默發文直呼：

是我太愛台灣，追到最流行的流感了！

搭機返日前已有徵兆 誤認天氣變化延誤就醫

麻衣透露，這場病徵其實早在21日準備離開台北時就已現端倪。當天早上她感到身體忽冷忽熱、偶爾冒汗，但當時她以為只是單純的換季天氣影響，並未多加留意，甚至在登機前還特別去品嚐心心念念的小籠包解饞。

麻衣（佐藤麻衣）（IG@mai_sato_1113）

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然而，在前往機場的途中，強烈的疲累感突然襲來，迫使她先到休息室喝熱茶喘息。麻衣回憶，上機後雖然感覺倦怠萬分卻遲遲無法入眠。抵達東京家中時，她已幾乎耗盡體力，原以為透過泡澡與睡眠能恢復元氣，沒想到病毒的威力遠超乎預期。

病況急轉直下！高燒、全身痠痛且「味覺消失」

回到日本後的幾天，麻衣的病徵持續惡化。她在文中詳述發病過程：週一開始出現微燒，入夜後背部與腹部伴隨劇烈痠痛，甚至因畏寒不斷起雞皮疙瘩；週二病況來到高峰，高燒不退且全身痠痛到「完全動不了」。直到週三前往醫院篩檢，才正式確診為B型流感。

麻衣坦言，雖然目前病況已稍有改善，但後遺症令她相當無奈，透露自己現在處於「沒有嗅覺、沒有味覺」的狀態。

幽默示愛台灣 提醒粉絲注意健康

巧合的是，麻衣確診後收到台灣朋友轉傳的新聞，才得知台灣近期正處於B型流感爆發期。對此，她自嘲是因為對台灣這片土地愛得太深，才會連「流行病毒」都同步追上。在自嘲之餘，她也不忘以過來人身份呼籲粉絲，務必勤洗手、多漱口，維持良好的免疫力，避免抵抗力下降讓病毒有機可乘。

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