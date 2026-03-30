李榮浩遭指控侵權強硬反擊　陳奕迅親臨單依純演唱會化身「監工」

日前單依純因在深圳演唱會上未獲授權演唱《李白》而被李榮浩公開指責，隨後作詞人吳向飛又突然指控李榮浩曾侵權演唱《路一直都在》。而最讓網民津津樂道的，莫過於身為《路一直都在》原唱兼李榮浩好友的陳奕迅，恰巧在爭議爆發當日神情嚴肅地現身單依純的演唱會觀眾席，意外被戲稱為「版權監工」。



李榮浩因版權爭議成為熱話。（微博截圖）

單依純唱《李白》惹爭議 李榮浩曬證據維權

事件的起點源於李榮浩對單依純的公開指控。據悉單依純團隊曾申請在深圳演唱會翻唱《李白》，但在遭到李榮浩明確拒絕後，單依純仍於3月28日及29日強行登台演唱。

單依純於3月28日及29日的演唱會登台演唱《李白》，引得李榮浩公開指責侵權。（單依純微博圖片）

針對單依純在3月28日及29日深圳演唱會上演唱《李白》一事，原唱兼版權方李榮浩於29日公開發聲維權。他明確指出，單依純團隊在演唱會前確實曾申請翻唱授權，但在被他明確拒絕的情況下，依然強行登台演唱了這首作品。隨後，中國音樂著作權協會（音著協）也出聲明，證實該演出並未獲得授權，在法律層面上已經構成侵權行為。

李榮浩公開指控單依純演唱會上侵權演唱其作品《李白》。（微博@李榮浩）

李榮浩控訴單依純侵權。(微博圖片)

作詞人突襲要求道歉 李榮浩強硬反擊索證據

就在李榮浩積極維權的同一天，曾為陳奕迅填詞《路一直都在》的作詞人吳向飛突然在微博發難。他指控李榮浩早年曾公開演唱這首歌曲，卻未取得授權也沒有支付版權使用費，要求李榮浩公開道歉並補交費用。

作詞人吳向飛。（微博＠吳向飛）

吳向飛指控李榮浩早年曾公開演唱《路一直都在》，卻未取得授權也沒有支付版權使用費，要求李榮浩公開道歉。（微博＠吳向飛）

吳向飛突然在微博向李榮浩發難。（微博＠吳向飛）

吳向飛的微博置頂就是《路一直都在》的維權。（微博＠吳向飛）

面對這項突如其來的指控，李榮浩態度十分強硬，連續發文追問對方演出的具體時間與場合。他堅決否認曾以主唱身分演唱過該曲，並霸氣回應表示自己與律師都在等待對方的實質證據，同時承諾若查證屬實，絕對會依法賠償並公開道歉。

李榮浩態度十分強硬，連續發文追問吳向飛當時演出的具體時間與場合，並霸氣回應表示自己與律師都在等待對方的實質證據。（微博＠李榮浩）

李榮浩堅決否認曾以主唱身分演唱過該曲，同時承諾若查證屬實，絕對會依法賠償並公開道歉。（微博＠李榮浩）

李榮浩因版權爭議成為熱話。（微博@李榮浩）

陳奕迅化身「版權監工」 嚴肅神情惹網民爆笑解讀

這場版權風波中最具戲劇性的巧合，莫過於陳奕迅的意外捲入。陳奕迅不僅是《路一直都在》的原唱歌手，在圈內與李榮浩更是私交甚篤的好兄弟。3月29日當晚，陳奕迅與楊千嬅低調現身單依純深圳演唱會的觀眾席，相較於現場熱烈的氣氛，陳奕迅全程神情專注、眉頭緊鎖。

陳奕迅不僅是《路一直都在》的原唱歌手，在圈內與李榮浩更是私交甚篤的好兄弟。（《路一直都在》MV截圖）

陳奕迅與楊千嬅當晚現身單依純深圳演唱會的觀眾席。（小紅書圖片）

結合當天爆發的兩宗版權爭議，網民們紛紛發揮創意，幽默地調侃陳奕迅嚴肅的神情根本不是在聽歌，而是身負重任，化身為「版權監察員」，替好兄弟李榮浩現場緊盯單依純是否有違規演唱《李白》。