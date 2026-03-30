單依純侵權硬唱《李白》凌晨發長文道歉　李榮浩拒絕賠償平息風波

單依純在深圳演唱會上因未獲授權強行演唱李榮浩的歌曲《李白》，引發李榮浩公開維權與連環質問。事件經歷了單依純的初步回應、緊急換歌，到最終於3月30日凌晨發長文致歉並承諾賠償。李榮浩隨後大度回應拒絕賠款，呼籲停止網絡暴力並暫不追責。在這場嚴肅的風波中，陳奕迅因碰巧神情嚴肅地現身演唱會觀眾席，被網民幽默調侃為替好友李榮浩「監工版權」，為事件增添了一絲戲劇性的笑料。



李榮浩與單依純的版權爭議已成熱話。（微博截圖）

單依純巡迴演唱會海報。（微博＠單依純）

單依純硬唱《李白》惹爭議 李榮浩曬證據嚴厲維權

3月29日，李榮浩在社媒公開指控單依純在未獲授權的情況下，於深圳演唱會強行演唱其作品《李白》。李榮浩明確指出單依純團隊在深圳演唱會前曾向版權公司及中國音樂著作權協會申請翻唱《李白》，但在遭到明確拒絕後，單依純仍於28日及29日的演唱會上強行登台演唱該曲。

李榮浩公開指控單依純演唱會上侵權演唱其作品《李白》。（微博@李榮浩）

李榮浩在指控單依純在未獲授權的情況下，於深圳演唱會強行演唱其作品《李白》。（微博＠李榮浩）

李榮浩隨即曬出音著協出具的未授權聲明，將此事定性為強行侵權，並發出「你用什麼立場、什麼權利、什麼角度、什麼心態演唱？」的四連質問。他更提及兩人在《歌手2025》中因放任改編而遭調侃的舊日積怨，直批對方在侵權那一刻的態度相當自信。

李榮浩曬出音著協出具的未授權聲明，將此事定性為強行侵權。(微博圖片)

單依純就曾在《歌手2025》因改編《李白》引發網絡熱話。（《歌手2025》影片截圖）

單依純深夜長文致歉 李榮浩拒絕賠款平息風波

面對指控，單依純最初的回應被外界認為避重就輕，但在3月29日當晚的第二場演唱會上已緊急撤下《李白》。

單依純曾在爭議之初就做出回應，被外界認為避重就輕。（微博＠單依純）

單依純於30日凌晨正式發布長文致歉。她解釋版權審核事宜由主辦方負責，自己因過於信任合作方而未親自核查文件，承認存在監督疏忽。她承諾永久停唱《李白》、刪除所有相關宣傳物料，並願意個人承擔全額版權費及賠償。不過，部分網民對其作為演唱會總監制卻不知情的說法仍存有質疑，認為有推卸責任之嫌。

單依純於30日凌晨正式發布長文致歉，她承諾永久停唱《李白》、刪除所有相關宣傳物料，並願意個人承擔全額版權費及賠償。（微博＠單依純）

隨後，李榮浩在凌晨一點多火速回應，果斷拒絕了對方的賠償要求。他坦言若只為求財一早便會答應授權，維權的核心完全在於維護原創音樂的尊嚴。同時，他透露自己與家人遭到了部分單依純粉絲的惡毒辱罵，強烈呼籲停止抹黑與謾罵。他承諾暫不主動提及此事，但保留依據網絡輿論追究的權利。

李榮浩在凌晨一點多火速回應，果斷拒絕了對方的賠償要求，但亦承諾日後不會主動再提。（微博＠李榮浩）

陳奕迅化身「版權監工」 嚴肅神情惹網民爆笑解讀

在這場劍拔弩張的版權風波中，一個神級巧合讓緊張的氣氛瞬間緩和不少。3月29日晚間，陳奕迅與楊千嬅低調現身單依純的演唱會觀眾席。

3月29日晚，陳奕迅與楊千嬅就低調現身單依純的演唱會觀眾席。（小紅書圖片）

由於陳奕迅與李榮浩私交甚篤，加上他在現場眉頭緊鎖、神情十分專注嚴肅，與周圍熱烈的演唱會氛圍形成強烈對比。這番畫面立刻激發了網民的豐富想像力，大家紛紛幽默調侃陳奕迅根本不是單純去聽歌，而是化身為「版權監察員」，替好兄弟現場緊盯單依純是否有違規演唱現象。

網民調侃陳奕迅不是去聽歌，而是化身為替好兄弟李榮浩緊盯單依純是否有違規演唱《李白》。（小紅書圖片）