中年好聲音4丨戴藝笑談女性身份變化　陳旭培參賽怕阿媽打爆電話

《中年好聲音4》於3月29日晚8點翡翠台播映「黑白榮耀換位賽」第二回，30強選手根據往績排名，分成上弦黑隊及下弦白隊，力爭24個晉級席位。今集出戰的選手分別為戴藝與陳旭培，節目組特別為選手們拍攝個人片段，分享他們人到中年的心路歷程，讓觀眾更加認識他們。



陳旭培感激太太全力支持他追夢。（官方提供圖片）

中年好聲音4丨戴藝話女性可以有更多可能

戴藝原本在北京的電台擔任主播，去年毅然放下工作和家庭，千里迢迢來港參加《中年好聲音4》。戴藝坦言約二十年沒參加過大型歌唱比賽，曾處於焦慮、迷失的狀態，她為了尋回自信，下定決心參加《中4》：「我覺得這個舞台可能想帶給我一些自信，讓我自己可以更好地愛我自己 。」

戴藝於北京的電台擔任主播。（官方提供圖片）

戴藝笑言現時很流行一個詞語叫「愛你老己」，意思就是要好好地愛自己。戴藝覺得女性可以很強大，在家中的身份是媽媽、女兒，但在外面亦是職場的一份子：「也許我的未來還有更多的可能。」

戴藝無悔拋開一切來港追夢。（官方提供圖片）

今次戴藝選唱《不必在乎我是誰》出戰，原因是覺得這首歌的愛情觀很苦，所以想唱得淒美和動人一點，結果獲評審張佳添激讚：「我覺得你呢個版本係同黃博嗰個版本有得鬥！」

戴藝注滿感情唱《不必在乎我是誰》。（官方提供圖片）

中年好聲音4丨陳旭培跨界來唱歌

至於陳旭培於配音界約6年，但原來一直只是副業。旭培坦言父母思想傳統，一直希望他做收入穩定的公務員：「當初我有機會入行簽公司，佢哋都阻止我做呢樣嘢。」所以他入選《中年好聲音4》100強時沒通知父母：「因為我參加咗比賽就冇再繼續搵工，呢樣嘢係唔可以同佢哋講嘅，否則我電話會爆炸。」

陳旭培熱愛配音，更喜歡唱歌。（官方提供圖片）

不過旭培很開心太太百分百支持他追音樂夢，不介意他沒有正職，更經常鼓勵他：「佢淨係同我講專心比賽，行到幾遠就幾遠，唔好諗其他嘢。」旭培肉麻表示與太太是很親密的伴侶，直至現在仍愛意滿瀉：「去到今時今日見咗佢咁耐，我依然都好有愛，都會心心眼。」比賽上，旭培深情演唱《Perfect》，更不時心心眼望向觀眾席上的太太，評審肥媽與海兒都讚旭培唱出甜到漏的感情。