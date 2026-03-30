入住請敲門V丨莫竣名入駐大馬鬧鬼酒店　濕身女靈體竟對MCM有好感

靈探節目《入住請敲門V》於3月16起，逢星期一至五晚10 : 30播出。兩位主持莫竣名（MCM）與林千渟將親身入住馬來西亞及韓國傳聞鬧鬼的酒店，帶同觀眾以第一身視角挑戰各種靈異傳說，揭開鬼酒店背後真相。



節目主持莫竣名（MCM）。（官方提供圖片）

本季節目除了主持莫竣名（MCM）與林千渟以外，還有兩位素人觀眾同行，包括吳嘉瑜（Rinko）和劉朗蓒（Anson）一同體驗這場另類住宿冒險。另外。本節目經陰陽眼人士與台灣通靈老師黃晟翔目測靈體出現位置。

MCM安然度過一晚。（官方提供圖片）

入住請敲門V丨濕身女靈體竟中意莫竣名

3月30日播出的節目中，MCM前往檳城大山腳火車軌一帶探靈，據聞該處發生過多宗意外，包括戲班成員及學生旅遊巴與火車相撞，造成大量傷亡。MCM入住火車軌旁的酒店，MCM抵達大堂時已聞到陣陣異味，但同行工作人員卻完全無察覺。進入客房後，異味依然存在，令MCM萌生換房的想法，但酒店職員表示並沒有空房可以供應，MCM只能在同一房間渡過一晚。

MCM前往檳城大山腳火車軌一帶探靈。（官方提供圖片）

MCM按慣例拍攝房間照片傳給黃老師，並隨即致電。黃老師指在照片中看見窗外有位濕身女靈體，應該沒有攻擊性；但當眾人想讓黃老師看得更清楚時，該女靈竟能隱身避開。黃老師分析，能夠散發氣味且懂得躲藏的靈體屬靈力較強，而異味只讓MCM察覺，或許是女靈體對MCM有好感。

結束通話後，房間冷氣機突然大量滴水，MCM更聞到一陣強烈的異臭。「沙膽」MCM反而想嘗試在夢中與女靈體溝通，但因疲倦，最終安然度過一晚。

女靈竟能隱身避開。（官方提供圖片）

黃老師分析，能夠散發氣味且懂得躲藏的靈體屬靈力較強。（官方提供圖片）

火車軌附近另有一座廢棄商場，傳聞因多宗跳樓自殺事件而令靈體聚集。MCM進入商場時被龐大的商場震懾，該商場共有六層樓高。抵達六樓後，MCM不斷聽到有女歌聲傳出，其後更出現多種怪聲。登上沒有任何圍欄的天台——疑似跳樓熱點，MCM都感到不寒而慄。

六層樓高的商場。（官方提供圖片）